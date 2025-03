Myanmar: incontáveis os mortos em terremoto; já passam de mil

Socorristas seguem com as buscas por sobreviventes

Publicado em 29/03/2025 às 10:07

Alterado em 29/03/2025 às 10:07

O governo de Myanmar afirmou neste sábado (29) que a quantidade de mortos em razão do forte terremoto de magnitude 7.7 na escala Richter que atingiu o país subiu para mais de 1 mil.

O novo boletim divulgado pelas autoridades locais acrescentou que o tremor de terra também deixou mais de duas mil pessoas feridas em toda a nação asiática.

As equipes de resgate prosseguiram com as buscas pelos indivíduos que podem estar presos nos escombros dos prédios que desabaram em razão do fenômeno. Em Mandalay, por exemplo, um edifício residencial de 12 andares ficou completamente destruído.



O terremoto destruiu prédios, derrubou pontes e danificou estradas por todo território. Com as comunicações severamente interrompidas, a verdadeira escala do desastre está apenas começando a emergir.



Especialistas esperam que o número de vítimas aumente significativamente nos próximos dias. Nos Estados Unidos, alguns estudiosos sobre o tema, citados pela emissora CNN, dizem que o fenômeno pode ter causado mais de 10 mil óbitos.



Uma primeira equipe chinesa de socorristas, composta por quase 40 pessoas, chegou a Yangon com diversos equipamentos especializados, incluindo dispositivos de detecção de vida totalmente funcionais, sistemas de alerta precoce de terremotos e de satélite portáteis e drones.



A chegada de mais ajuda ao país pode ser prejudicada pelo fato de o principal aeroporto da capital de Myanmar, Naypyitaw, ter sido fechado por tempo indeterminado em razão do colapso da torre de controle de tráfego aéreo. (com Ansa)