Musk: Minhas empresas estão sofrendo por eu estar no governo

Elon Musk fez gesto nazista dentro do Capitólio, durante a cerimônia de posse de Donald Trump (arquivo) Foto: reprodução de vídeo

Elon Musk, o dono da Tesla que está à frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) disse nessa sexta-feira (28), em entrevista à Fox News, que suas empresas estão sofrendo por ele estar no governo - se referindo aos ataques contra os carros da Tesla e o tombo recente nas ações da produtora de carros elétricos.

Musk enfrenta crescentes alegações de que tem conflitos de interesse e nenhuma supervisão no governo americano, segundo especialistas jurídicos e éticos.

'X', ex-Twitter, 'vendido' por US$ 33 bi

O CEO da Tesla contou que sua startup de inteligência artificial xAI comprou seu site X em um acordo de ações que avalia a rede social em US$ 33 bilhões. O acordo também avalia a xAI em US$ 80 bilhões, afirmou Musk.

Ele escreveu no X: "Os futuros da xAI e do X estão entrelaçados. Hoje, damos oficialmente o passo para combinar os dados, modelos, computação, distribuição e talento. Essa combinação desbloqueará um imenso potencial ao combinar a capacidade e o conhecimento avançados da xAI com o enorme alcance da X. A empresa combinada proporcionará experiências mais inteligentes e significativas a bilhões de pessoas, mantendo-se fiel à nossa missão principal de buscar a verdade e promover o conhecimento".