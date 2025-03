Rei Charles III adia visita a papa Francisco

Pontífice deve ficar em repouso e evitar visitas após pneumonia

Publicado em 25/03/2025 às 15:18

Alterado em 25/03/2025 às 18:58

O Palácio de Buckingham anunciou nesta terça-feira (25) que o rei Charles III e a rainha consorte Camilla não visitarão o papa Francisco durante a visita oficial à Itália, entre os próximos dias 7 e 10 de abril.



Segundo nota oficial, a decisão de adiar o encontro foi tomada mutuamente devido às necessidades relacionadas à convalescença do Pontífice, a quem a realeza britânica deseja uma "rápida e completa recuperação".



"A visita do rei e da rainha à Santa Sé foi adiada por um acordo mútuo, já que as recomendações dos médicos sugerem que o papa Francisco se beneficie de um período prolongado de repouso e recuperação" após ter sido internado no hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, para tratar uma pneumonia, acrescenta o texto publicano no perfil oficial da Casa de Windsor.



Charles III e Camilla "estendem ao Papa seus melhores votos de convalescença e esperam visitar a Santa Sé assim que ele se recuperar".



Jorge Bergoglio retornou à Casa Santa Marta, no Vaticano, no último domingo (23), após ter passado 37 dias internado para tratar uma pneumonia provocada por uma infeção polimicrobiana.



De acordo com os médicos, o religioso deve permanecer ao menos dois meses em repouso e limitar visitas e encontros o máximo possível.



Desde sua alta, ele alterna tratamentos, missas e atividades de trabalho.

Acompanhado da rainha consorte Camilla, Charles III, que é chefe de Estado do Reino Unido e governador supremo da Igreja da Inglaterra, fará sua primeira visita oficial à Itália desde a coroação, entre os dias 7 e 10 de abril.



A programação inclui uma parada em Roma, onde participará de uma missa na Capela Sistina sobre o "cuidado com a criação, refletindo o longo compromisso" de Francisco e do soberano "com a natureza", além de encontros institucionais com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com a primeira-ministra Giorgia Meloni.



O casal real também passará por Ravenna, com o objetivo de reforçar "a forte relação bilateral entre Itália e Reino Unido".



Essa será a quarta viagem ao exterior do monarca britânico após seu diagnóstico de câncer no ano passado e a primeira ao território italiano como sucessor ao trono de sua mãe, Elizabeth II, falecida em 8 de setembro de 2022.



A visita também coincide com o aniversário privado do casal real, que comemora 20 anos de casamento em 9 de abril. (com Ansa)