EUA e Rússia fazem nova rodada de negociações em Riad

Delegações dos 2 países estão reunidas para discutir cessar-fogo

Publicado em 24/03/2025 às 08:12

Alterado em 24/03/2025 às 08:12

Trump e Putin durante reunião do G20 em 2019 Foto: Ansa

Começou nesta segunda-feira (24), em Riad, na Arábia Saudita, mais uma rodada de negociações entre delegações dos Estados Unidos e da Rússia sobre a guerra na Ucrânia.



O encontro dá sequência ao telefonema da última terça (18) entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, que se comprometeu com uma trégua de 30 dias nos ataques à rede elétrica ucraniana, porém cobrou o fim da ajuda militar ocidental a Kiev para aceitar um cessar-fogo completo.



Segundo a agência de notícias estatal russa Tass, a reunião acontece no hotel Ritz-Carlton, onde os serviços de segurança sauditas pediram a retirada dos jornalistas antes do início das negociações.



Nesse último domingo (23), a delegação dos EUA já havia se reunido com uma equipe de negociadores da Ucrânia, cujo presidente, Volodymyr Zelensky, definiu o encontro como "bastante útil".



O plano de Trump seria obter um cessar-fogo antes de 20 de abril, dia da Páscoa católica e ortodoxa.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, EUA e Rússia demonstraram o "desejo" e a "disponibilidade" de buscar uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia, mas "ainda há muitíssimos aspectos sobre os quais se deve trabalhar". (com Ansa)