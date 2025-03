Papa segue estável e com pequenas melhorias em seu quadro

Ainda não há previsão de alta a Francisco

Publicado em 22/03/2025 às 09:08

Alterado em 22/03/2025 às 09:09

Fiel reza pelo Papa no Vaticano Foto: Ansa

O papa Francisco, que nessa sexta-feira (21) chegou ao 36º dia de internação no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, por pneumonia bilateral, "permanece estável, com algumas pequenas melhorias em termos de atividade, motricidade, trocas gasosas e respiração", informou a Sala de Imprensa do Vaticano.

A nota também confirmou que os médicos mantêm suspensas as ventilações mecânicas não invasivas durante a noite, enquanto o oxigênio de alto fluxo através de cânulas nasais tem sido administrado de maneira gradualmente reduzida no período diurno.

Segundo o Vaticano, o pontífice passou os últimos dias "sob terapia farmacológica, fisioterapias respiratória e motora, trabalhando um pouco e em oração".



Em relação ao Angelus desse domingo (23), as fontes vaticanas disseram que "até o momento, há uma previsão que o líder católico envie uma mensagem escrita, como tem feito nos últimos cinco domingos".

Por outro lado, a Santa Sé ainda não tomou nenhuma decisão sobre os ritos de Páscoa ou por quem serão ministrados.



Nos últimos dias, o Papa não recebeu novas visitas, exceto de seus colaboradores próximos para procedimentos de trabalho. Ao mesmo tempo, os médicos ainda não deram qualquer indicação de alta a Francisco. (com Ansa)