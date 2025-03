'Morte é a raiz de todos os nossos medos', diz Papa em catequese

Vaticano divulgou texto que seria lido em audiência geral

Publicado em 19/03/2025 às 14:11

O Vaticano divulgou o texto preparado pelo papa Francisco para a audiência geral que aconteceria nesta quarta-feira (19), no qual o pontífice afirma que a morte é a "raiz de todos os nossos medos".

Enquanto segue internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, sem previsão de alta, o líder católico preparou um novo ciclo de catequeses para suas missas semanais, desta vez voltado aos encontros de Jesus Cristo ao longo da vida, como com o fariseu Nicodemos.

"Como todos nós, Nicodemos poderá olhar o crucifixo, olhar aquele que derrotou a morte, a raiz de todos os nossos medos", escreveu o Papa.

Francisco também disse que "as mudanças muitas vezes assustam", mas que somos "encorajados" a enfrentar esses temores. "Por um lado, as mudanças nos atraem, às vezes as desejamos, mas, por outro, preferimos permanecer em nossas comodidades. Apenas olhando na cara daquilo que nos dá medo, podemos começar a nos libertar", acrescentou.

Jorge Bergoglio está internado desde 14 de fevereiro para tratar uma pneumonia bilateral, ou seja, nos dois pulmões. No entanto, apesar dos sinais de melhora vistos desde a semana passada, ainda não há previsão de alta. (com Ansa)