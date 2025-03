Trump diz que conversará com Putin nesta terça-feira

Telefonema também foi confirmado pelo Kremlin

Publicado em 17/03/2025 às 09:52

Alterado em 17/03/2025 às 11:16

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pretende conversar com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, nessa terça-feira (18) para discutir um acordo de paz com a Ucrânia.

Washington já tem o aval de Kiev para um cessar-fogo imediato de 30 dias, porém a proposta enfrenta a resistência de Moscou, que diz que uma eventual trégua serviria apenas para o Exército ucraniano tomar fôlego.

"Falarei com o presidente Putin na terça-feira. Trabalhamos muito no fim de semana e queremos ver se conseguimos acabar com essa guerra. Talvez consigamos, talvez não, mas acho que temos ótimas possibilidades", disse Trump a jornalistas durante um voo noturno entre a Flórida e Washington.



"Acho que já falamos muito com ambas as partes, Ucrânia e Rússia. Estamos já falando, dividindo alguns bens", acrescentou, ao ser questionado sobre eventuais concessões nos campos de energia e terras raras. O telefonema desta terça também foi confirmado pelo Kremlin.



Trump já conversou com Putin por telefone no início de fevereiro e, desde então, EUA e Rússia vêm mantendo contatos recorrentes sobre a guerra na Ucrânia. O último deles ocorreu no fim de semana, em um diálogo entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.



Antes disso, na semana passada, o enviado dos EUA Steve Witkoff foi recebido por Putin em Moscou. Enquanto isso, a Casa Branca fez mais um aceno ao Kremlin e decidiu se retirar de um organismo instituído pela União Europeia em 2023 para investigar as lideranças responsáveis pela invasão à Ucrânia, incluindo o presidente da Rússia, segundo o jornal The New York Times.



O objetivo da iniciativa, administrada pela Eurojust, agência de cooperação judicial da UE, é responsabilizar os líderes da Rússia e seus aliados, como Belarus, Coreia do Norte e Irã, por crimes contra a soberania de Kiev. (com Ansa)