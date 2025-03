Vaticano divulga primeira foto do Papa desde internação

Imagem mostra o pontífice de costas e com vestes litúrgicas

Publicado em 16/03/2025 às 15:24

Alterado em 16/03/2025 às 15:54

Papa participa de missa em capela do Hospital Agostino Gemelli, em Roma Foto: Vaticano

O Vaticano divulgou neste domingo (16) a primeira foto do papa Francisco desde que ele foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro.

A imagem mostra o pontífice de 88 anos de costas, sentado em uma cadeira de rodas e com vestes litúrgicas, participando de uma missa na capela do 10º andar do maior hospital privado da Itália.

Jorge Bergoglio aparece sem as cânulas nasais utilizadas para oxigenoterapia de alto fluxo, indicando que ele consegue ficar alguns momentos sem o suporte para respiração.

A foto também atende aos anseios dos fiéis católicos, que havia 30 dias aguardavam por uma imagem do Papa, e pode ajudar a combater teorias conspiratórias na internet.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o quadro de Francisco ainda é "estável", e ele manteve neste domingo os tratamentos prescritos contra a pneumonia bilateral e "se beneficiou" da fisioterapia, sobretudo a motora.

O pontífice concelebrou a missa, retomou alguns trabalhos, mas não recebeu visitas, de acordo com o Vaticano, que deve divulgar um novo boletim médico somente na próxima terça (18) ou quarta-feira (19).

O último comunicado clínico, publicado no sábado (15), confirma o "progresso observado na semana passada" e diz que o Papa reduziu o uso de ventilação mecânica não invasiva durante a noite, o que indica uma evolução da condição respiratória.

"O Santo Padre ainda precisa de tratamento médico hospitalar e de fisioterapia motora e respiratória. Esses tratamentos, no momento, têm mostrado melhoras graduais e contínuas", afirma o boletim. Ainda não há previsão de alta. (com Ansa)