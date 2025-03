Crianças ucranianas detidas pela Rússia na guerra: Zelensky leva caso ao Vaticano

'Contamos com o apoio da Santa Sé para a libertação', disse

Publicado em 15/03/2025 às 10:22

Alterado em 15/03/2025 às 10:22

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, conversaram nessa sexta-feira (14) por telefone, confirmam fontes vaticanas.

O assunto entre eles se concentrou, principalmente, na questão do retorno das crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia, tema sobre o qual a diplomacia do Vaticano esteve empenhada nos últimos anos.

"Desejei ao papa Francisco uma rápida recuperação e agradeci-lhe por suas orações e apoio moral ao nosso povo [da Ucrânia], bem como por seus esforços para facilitar o regresso das crianças ucranianas deportadas ilegalmente e deslocadas para a Rússia", escreveu Zelensky sobre seu telefonema com Parolin, acrescentando que "a Santa Sé recebeu uma lista de ucranianos detidos em prisões e campos russos".



"Contamos com seu apoio [do Vaticano] para a libertação" dos prisioneiros, finalizou o líder de Kiev, que também reforçou o papel da Santa Sé "no caminho da paz". (com Ansa)