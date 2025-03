O agradecimento de Putin a Lula e Brics ao dizer que aceita cessar-fogo

Publicado em 14/03/2025 às 10:44

Alterado em 14/03/2025 às 10:46

O presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a outros líderes dos Brics ao comentar a proposta de cessar-fogo no conflito com a Ucrânia nessa quinta-feira (13).

Putin disse concordar com um acordo, mas afirmou que ainda quer discutir melhor os termos com Estados Unidos, autores da proposta.

Durante uma coletiva de imprensa ao lado do líder de Belarus, Alexander Lukashenko, Putin iniciou a resposta a uma das perguntas feitas pelos jornalistas no local agradecendo a Donald Trump "por dedicar tanta atenção à resolução na Ucrânia".

Em seguida, o chefe de Estado russo também reconheceu o auxílio de alguns dos membros dos Brics, grupo de economias emergentes do qual o Brasil faz parte.

"Todos nós temos nossos próprios assuntos atuais, mas muitos líderes de países e o presidente da República Popular da China, o primeiro-ministro da Índia, os presidentes do Brasil e da África do Sul estão lidando com essa questão, dedicando muito tempo a ela", disse.

"Somos gratos a todos eles por isso, porque esta atividade visa atingir uma missão nobre, a missão de acabar com as hostilidades e as perdas humanas."

Uma proposta de paz anterior, elaborada conjuntamente por Brasil e China, foi impulsionada durante a reunião de cúpula dos Brics realizada em Kazan, na Rússia, em outubro do ano passado, mas nunca foi para frente.

O plano incluía, entre outras coisas, o comprometimento com a não expansão do campo de batalha e não escalada dos combates, um aumento da ajuda humanitária para as pessoas afetadas pela guerra em ambos os lados, e a realização de uma conferência internacional de paz com participação igualitária de todas as partes relevantes.

Na época em que foi anunciada, a proposta foi elogiada por Putin, mas rejeitada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

"Não acredito que este seja um plano concreto, pois não vejo ações ou etapas específicas, mas apenas uma certa generalização de procedimentos", disse Zelensky, que já tinha criticado a abordagem do presidente Lula em relação ao conflito.

Putin afirmou ainda concordar com um cessar-fogo na Ucrânia, mas disse que um acordo deve levar a uma "paz duradoura e eliminar as causas iniciais desta crise".

A Ucrânia já havia aceitado, na terça (11), o cessar-fogo proposto pelos EUA após a forte pressão exercida pelo país.

Os dois países estão em guerra há três anos, desde fevereiro de 2022, mas a Rússia já havia tomado territórios ucranianos em 2014.

Putin se pronunciou sobre o tema pela primeira vez na coletiva desta quinta. Ao lado de Alexander Lukashenko, o presidente afirmou que "seria bom" para a Ucrânia obter um cessar-fogo de 30 dias, que a Rússia é "a favor disso", mas que existem "nuances".

"Se cessarmos as hostilidades... o que isso significaria? Quem dará ordens para cessar as hostilidades?", afirmou Putin.

Ele questionou quem decidiria sobre uma "violação do possível acordo de cessar-fogo" que pudesse ocorrer ao longo de 2.000 km — possivelmente se referindo ao comprimento da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.

"Todas essas questões precisam ser estudadas meticulosamente por ambos os lados", disse Putin, acrescentando que a ideia de um cessar-fogo é "boa e nós a apoiamos totalmente, mas há questões que precisamos discutir".

A coletiva, que teve presença da mídia russa autorizada pelo Kremlin, foi realizada após a ida do representante americano Steve Witkoff para Moscou justamente para negociar o assunto.

Anteriormente, o Kremlin havia dito que estava no estágio final da operação para expulsar a Ucrânia do território que tomou em Kursk.

Na noite desta quinta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou a reação de Putin à proposta de cessar-fogo como "manipuladora".

"O que ouvimos da Rússia são palavras muito previsíveis e muito manipuladoras de Putin", disse Zelensky em um vídeo.

"Na prática, ele está preparando uma rejeição."

"É claro que Putin tem medo de dizer diretamente a Trump que ele quer continuar esta guerra, que ele quer continuar matando ucranianos."

"É por isso que Moscou limita a ideia de um cessar-fogo com precondições que não tornarão nada possível, ou a tornarão impossível por mais tempo."

A Ucrânia concordou com a proposta americana para um cessar-fogo após ser alvo de forte pressão pelo governo de Donald Trump.

Além de congelar a ajuda militar à Ucrânia, Trump bateu boca no fim de fevereiro com Zelensky, que era seu convidado na Casa Branca, em um episódio inédito. O republicano ainda chegou a acusar o presidente ucraniano de "não estar pronto para a paz".