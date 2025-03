Enviado de Trump chega a Moscou para discutir cessar-fogo

Steve Witkoff se encontrará com representantes do regime russo

Publicado em 13/03/2025 às 10:05

Alterado em 13/03/2025 às 10:05

O enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff desembarcou nesta quinta-feira (13) em Moscou, capital da Rússia, com o objetivo de convencer o regime de Vladimir Putin a aceitar um cessar-fogo imediato de 30 dias na Ucrânia que abra espaço para negociações de paz.

A proposta já conta com o aval de Kiev, porém enfrenta resistência do Kremlin, que diz não ter pressa para fechar uma trégua.

Oficialmente, Witkoff é o enviado do presidente Donald Trump para o Oriente Médio, mas o bilionário do setor imobiliário tem se envolvido cada vez mais nas negociações para a paz entre Rússia e Ucrânia.



Nessa quarta (12), o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, teve uma conversa por telefone com o conselheiro de Putin para Política Externa, Yuri Ushakov.



Segundo a Reuters, Moscou apresentou a Washington uma lista de exigências para encerrar a guerra e também restabelecer as relações entre as duas maiores potências nucleares do planeta, mas ainda não está claro quais são as condições do Kremlin.



Ao longo dos últimos anos, o governo russo indicou que não abrirá mão do reconhecimento da anexação da Crimeia e das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, bem como da desistência de Kiev de entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).