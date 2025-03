Dois mortos no maior ataque de drone ucraniano em Moscou

Publicado em 11/03/2025 às 08:44

Alterado em 11/03/2025 às 08:44

A Ucrânia lançou nesta terça-feira (11) seu maior ataque de drones contra Moscou, matando pelo menos dois trabalhadores em um armazém de carne, ferindo outros 18 e causando uma breve paralisação nos quatro aeroportos da capital russa, disseram autoridades russas.



Um total de 337 drones foi abatido sobre a Rússia, incluindo 91 sobre a região de Moscou e 126 sobre a região de Kursk, onde as forças ucranianas estão recuando, disse o Ministério da Defesa.

O ataque ao amanhecer ocorreu enquanto autoridades dos EUA se reuniam com uma delegação ucraniana na Arábia Saudita para buscar o fim da guerra de três anos, e enquanto as forças russas tentam cercar milhares de soldados ucranianos na região de Kursk, no oeste da Rússia.



Kiev sofreu repetidos ataques em massa da Rússia durante a guerra e disse que foi alvo de um míssil balístico e 126 drones nesta terça-feira. E revidou com repetidos ataques de drones a refinarias de petróleo, aeródromos e até estações de radar de alerta precoce.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que o desta terça-feira foi o maior ataque de drones ucranianos à cidade que, junto com a região circundante, tem uma população de pelo menos 21 milhões e é uma das maiores áreas metropolitanas da Europa.



Um legislador russo sugeriu que a Rússia deveria retaliar o ataque desta terça-feira atacando a Ucrânia com o míssil hipersônico "Oreshnik", que Moscou disparou contra a Ucrânia em novembro passado, depois que os EUA e o Reino Unido permitiram que Kiev atacasse mais profundamente a Rússia com mísseis ocidentais.



O coronel-general Andrei Kartapolov, chefe do comitê de defesa do Parlamento e ex-vice-ministro da Defesa, disse que tal decisão cabe ao presidente Vladimir Putin. "Mas acho que seria útil - e não apenas um", disse ele.

A Miratorg, uma das maiores produtoras de carne da Rússia, disse que dois funcionários morreram pela queda de destroços.



Outras 18 pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, quando residências também foram atingidas, disseram autoridades russas.



VOOS SUSPENSOS

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, postou uma foto de um apartamento destruído com as janelas estouradas. Mas não havia sinal de pânico: os moradores foram trabalhar normalmente.



O órgão regulador da aviação da Rússia disse que os voos foram suspensos em todos os quatro aeroportos de Moscou após os ataques, embora tenham sido reabertos posteriormente. Os voos foram desviados para outras cidades.



Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, diga que quer trazer paz à Ucrânia, a guerra está esquentando no campo de batalha com uma grande ofensiva russa na primavera em Kursk e uma série de ataques de drones ucranianos nas profundezas da Rússia.



A Rússia desenvolveu uma miríade de "guarda-chuvas" eletrônicos sobre Moscou e instalações-chave, com camadas internas avançadas adicionais sobre edifícios estratégicos e uma complexa rede de defesas aéreas para derrubar drones antes que eles cheguem ao Kremlin no coração da capital.

A guerra, a maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, combinou a batalha de trincheiras e artilharia com a grande inovação dos drones.



Moscou e Kiev procuraram comprar e desenvolver novos drones, implantá-los de maneiras inovadoras e buscar novas maneiras de destruí-los - com espingardas de agricultores a interferência eletrônica.



Ambos os lados transformaram drones comerciais baratos em armas mortais enquanto aumentavam sua própria produção.



Os soldados relatam um medo visceral de drones e ambos os lados usam imagens macabras de ataques fatais em sua propaganda, com soldados sendo explodidos em banheiros ou fugindo de veículos em chamas.



Putin, que procurou isolar Moscou da guerra, chamou os ataques ucranianos à infraestrutura civil, como usinas nucleares, de "terrorismo", e prometeu uma resposta.



Moscou, de longe a cidade mais rica da Rússia, cresceu durante a guerra, impulsionada pelo maior alarde de gastos com defesa desde a Guerra Fria.