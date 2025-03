Zelensky pede desculpas ironicamente por não usar 'terno', uma referência à sua visita à Casa Branca

Publicado em 10/03/2025 às 12:40

Alterado em 10/03/2025 às 12:40

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se desculpou ironicamente neste domingo (9) por não usar terno em uma cerimônia em Kiev, uma referência à sua visita desastrosa à Casa Branca em fevereiro, durante a qual ele foi criticado por não se vestir adequadamente.

"Sinto muito, não estou usando terno", disse o líder ucraniano durante a cerimônia de premiação do prêmio cultural Taras Shevchenko, em Kiev.

Seus comentários provocaram risos e aplausos na sala, de acordo com um vídeo divulgado pela Presidência ucraniana neste domingo.

Zelensky usa uniformes militares desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022 e diz que usará um terno "quando esta guerra acabar".

O estilo de vestimenta do líder ucraniano foi assunto de grande parte da discussão na Casa Branca com o presidente dos EUA, Donald Trump, no final de fevereiro.

O encontro no Salão Oval deu origem a uma discussão verbal entre Trump, seu vice-presidente JD Vance e Zelensky.

Quando o presidente ucraniano chegou à Casa Branca vestindo um suéter e calças escuras, Trump brincou: "Ele se vestiu muito elegante hoje".

Uma vez no Salão Oval, um jornalista de um canal de televisão conservador, Brian Glenn, perguntou desdenhosamente a Zelensky por que ele não estava usando terno, ou se ele sequer tinha um.

A pergunta do repórter foi amplamente compartilhada e ridicularizada nas redes sociais.

Trump ficou chateado porque Zelensky não usou terno como solicitado, informou o site de notícias online Axios, citando fontes anônimas. (com AFP)