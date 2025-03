Papa acompanha exercícios espirituais por vídeo no hospital

Francisco teve mais uma noite tranquila no Agostino Gemelli

Publicado em 10/03/2025 às 12:33

Alterado em 10/03/2025 às 12:33

Saúde do papa Francisco está estável Foto: Ansa/AFP

O papa Francisco transcorreu mais uma noite tranquila no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, enquanto os fiéis aguardam a divulgação de um novo boletim médico nesta segunda-feira (10).

De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, o pontífice de 88 anos retomou os tratamentos farmacológicos e as fisioterapias respiratória e motora e, sentado na poltrona, acompanhou por vídeo os exercícios espirituais da Cúria Romana para a Quaresma, realizados na Sala Paulo VI, no Vaticano.

O último comunicado com informações sobre o estado de saúde do Papa foi publicado no sábado (8) e indicou uma "boa resposta aos tratamentos" e uma "melhora leve e gradual" na situação clínica.



Ainda assim, o quadro segue complexo, sobretudo devido à idade avançada de Francisco, e os médicos não fazem previsão de alta.



O pontífice está internado há 24 dias devido a uma pneumonia bilateral provocada por uma infecção polimicrobiana. Para auxiliar na respiração, o líder católico vem alternando entre ventilação mecânica não invasiva (feita com máscara) durante a noite e oxigenoterapia de alto fluxo (com cânulas nasais) de dia.



Na próxima quinta-feira (13), Jorge Bergoglio completará 12 anos de sua eleição como papa. (com Ansa)