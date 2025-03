VÍDEO - Claude Malhuret, senador da República francesa: 'Washington se tornou a corte de Nero'

Traduzimos um dos discursos mais emblemáticos feitos na Europa nos últimos tempos. Assista. Leia

Publicado em 10/03/2025 às 08:53

Alterado em 10/03/2025 às 08:53

O senador francês Claude Malhuret subiu à tribuna para fazer o seguinte discurso, na semana passada:

“A Europa está em um ponto crítico de virada em sua história. O escudo americano está escorregando,

A Ucrânia corre o risco de ser abandonada, e a Rússia está sendo fortalecida.

Washington se tornou a corte de Nero: um imperador incendiário, cortesãos submissos, e um palhaço sob efeito de cetamina encarregado de purgar o serviço público.

Esta é uma tragédia para o mundo livre. Mas, acima de tudo, é uma tragédia para os Estados Unidos.

A mensagem de Trump é que ser seu aliado não serve para nada, pois ele não irá defendê-lo, ele irá impor tarifas mais altas a você do que a seus inimigos, e ele irá ameaçar tomar seus territórios, enquanto apoia os ditadores que o invadem.

O chamado rei do acordo está demonstrando qual é a arte "submissa" do acordo. Ele acredita que intimidará a China capitulando a Putin, mas Xi Jinping, testemunhando tal colapso, está, sem dúvida, acelerando os preparativos para a invasão de Taiwan.

Nunca na história um presidente dos Estados Unidos se rendeu a um inimigo. Nunca antes alguém apoiou um agressor contra um aliado. Nunca antes alguém pisou na Constituição americana, emitiu tantos decretos ilegais, demitiu juízes que poderiam se opor a ele, demitiu toda a liderança militar de uma só vez, enfraqueceu todos os contrapoderes e assumiu o controle das mídias sociais.

Isso não é uma mera deriva antiliberal. É o começo de uma tomada da democracia. Vamos lembrar que levou apenas um mês, três semanas e dois dias para derrubar a república de Weimar e sua Constituição.

Tenho fé na resiliência da democracia americana, e o país já está protestando. Mas em apenas um mês, Trump causou mais danos à América do que em quatro anos anteriores.



Estávamos em guerra com um ditador, agora estamos lutando contra um ditador apoiado por um traidor.

Oito dias atrás, no exato momento em que Trump estava dando tapinhas nas costas de Macron na Casa Branca, os Estados Unidos votaram na ONU ao lado da Rússia e da Coreia do Norte, contra os europeus que exigiam a retirada das tropas russas.

Dois dias depois, no salão oval, o desertor estava dando lições morais e estratégicas ao herói de guerra Zelensky, antes de dispensá-lo como um moço de estábulo, ordenando que ele se submetesse ou renunciasse.

Ontem à noite, ele deu mais um passo para a desgraça, ao interromper a entrega das armas prometidas. O que devemos fazer diante dessa traição? A resposta é simples: permanecer firmes.

E acima de tudo, não se enganem. A derrota da Ucrânia seria a derrota da Europa. Os países bálticos, Geórgia e Moldávia já estão na lista. O objetivo de Putin é retornar a Yalta, onde metade do continente foi cedido a Stalin. O Sul Global aguarda o resultado deste conflito para decidir se deve continuar respeitando a Europa ou se agora está livre para pisoteá-la. O que Putin quer é o fim da ordem estabelecida pelos Estados Unidos e seus aliados: há 80 anos, cujo primeiro princípio era a proibição de aquisição de território pela força.

Este princípio está na própria fundação da ONU, onde hoje os americanos votaram a favor do agressor e contra a vítima, porque a visão de Trump se alinha com a de Putin: um retorno às esferas de influência, onde grandes potências ditam o destino de nações menores. 'Eu fico com a Groenlândia, Panamá e Canadá; você fica com a Ucrânia, os países bálticos e a Europa Oriental. Ele fica com Taiwan e o Mar da China Meridional'.

Em Mar-a-Lago, os oligarcas do golfe festejam; isso é chamado de ‘realismo diplomático’. Estamos, portanto, sozinhos. Mas a alegação de que resistir a Putin é impossível é falsa. Ao contrário da propaganda do Kremlin, a Rússia está lutando. Em três anos, o chamado segundo melhor exército do mundo conseguiu ganhar apenas algumas migalhas de uma população três vezes menor. Com taxas de juros de 25%, o colapso das reservas de moeda estrangeira e ouro e uma crise demográfica, a Rússia está à beira do precipício.

A tábua de salvação americana para Putin é o maior erro estratégico já cometido durante uma guerra.

O choque é severo, mas tem uma virtude. Os europeus estão emergindo da negação. Em um único dia em Munique, eles entenderam que a sobrevivência da Ucrânia e o futuro da Europa estão em suas mãos e que eles têm três imperativos:



Primeiro, acelerar a ajuda militar à Ucrânia para compensar o abandono americano, para garantir que ela se mantenha e, claro, para garantir seu lugar e o da Europa na mesa de negociações. Isso será caro. Exigirá acabar com o tabu sobre o uso de ativos russos congelados. Exigirá contornar os cúmplices de Moscou dentro da própria Europa por meio de uma coalizão de países dispostos, com o Reino Unido, é claro, incluído.



Segundo, exija que qualquer acordo inclua o retorno de crianças sequestradas, prisioneiros e garantias de segurança absolutas. Depois de Budapeste, Geórgia e Minsk, sabemos o quanto valem os acordos de Putin. Essas garantias devem ser apoiadas por força militar suficiente para impedir outra invasão.

Finalmente, e mais urgentemente, porque levará mais tempo, precisamos reconstruir a negligenciada defesa europeia, que tem se apoiado no guarda-chuva americano desde 1945 e sabotado desde a queda do muro de Berlim. É uma tarefa hercúlea, mas é por seu sucesso ou fracasso que os líderes da Europa democrática de hoje serão julgados nos livros de história. Friedrich Merz acaba de declarar que a Europa precisa de sua própria aliança militar. Esta é uma admissão de que a França tem razão há décadas em defender a autonomia estratégica. Agora, ela deve ser construída.

Investimentos massivos serão necessários, reforçando o fundo de defesa europeu fora dos critérios de dívida de Maastricht, harmonizando sistemas de armas e munições, acelerando a adesão da Ucrânia à UE, já que agora tem o maior exército da Europa, repensando o papel e as condições da dissuasão nuclear com base nas capacidades francesas e britânicas e relançando programas de defesa antimísseis e satélites.

O plano anunciado ontem por Ursula von der Leyen é um excelente ponto de partida. E muito mais será necessário. A Europa só se tornará uma potência militar novamente se se tornar uma potência industrial mais uma vez. Em suma, precisamos implementar o relatório Draghi, de verdade.

Mas o verdadeiro rearmamento da Europa é seu rearmamento moral. Precisamos convencer a opinião pública diante da fadiga e do medo da guerra, e especialmente contra os colaboradores de Putin, tanto na extrema direita quanto na extrema esquerda. Eles mais uma vez se apresentaram na Assembleia Nacional ontem, primeiro-ministro, diante de você, argumentando contra a unidade europeia e a defesa europeia. Eles alegam querer a paz. O que nem eles nem Trump dizem é que sua paz é a capitulação, a paz da derrota, a substituição do Zelensky de De Gaulle por um Pétain ucraniano a mando de Putin. A paz dos colaboradores que, por três anos, se recusaram a apoiar os ucranianos de qualquer forma. Este é o fim da Aliança Atlântica?

O risco é grande. Mas nos últimos dias, a humilhação pública de Zelensky e a série de decisões imprudentes tomadas no mês passado finalmente levaram os americanos à ação. Os números das pesquisas estão despencando, os representantes republicanos estão sendo recebidos por multidões hostis em seus distritos, até mesmo a Fox News está se tornando crítica.

Os trumpistas não estão mais no auge. Eles controlam o poder executivo, o congresso, a suprema corte e as redes sociais. Mas na história americana, os defensores da liberdade sempre prevaleceram. Eles estão começando a se levantar novamente. O destino da Ucrânia é decidido nas trincheiras, mas também depende daqueles nos Estados Unidos que lutam pela democracia e, aqui, da nossa capacidade de unir os europeus, de encontrar os meios para nossa defesa coletiva e de restaurar a Europa ao grande poder que ela já foi e hesita em se tornar novamente.

Nossos pais derrotaram o fascismo e o comunismo ao custo de grande sacrifício. A tarefa da nossa geração é derrotar os totalitarismos do século XXI. Viva a Ucrânia livre, viva a Europa democrática.”