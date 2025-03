Presidente da Coreia do Sul deixa prisão após quase dois meses

Julgamentos criminais e de impeachment contra Yoon continuam

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, deixou a prisão nesse sábado (8), após ter sido detido no último 15 de janeiro acusado de insurreição.

Segundo informações da AFP, ele conseguiu a liberdade depois que promotores desistiram de recorrer de uma decisão judicial que suspendeu o mandado de prisão em seu nome.

Ainda de acordo com a agência, Yoon deixou o cárcere sorrindo e fez uma saudação a seus apoiadores, que aplaudiram sua passagem.

"Inclino minha cabeça em gratidão ao povo desta nação", disse o chefe de Estado em declaração enviada por seus advogados.

Na última sexta-feira (7), um tribunal de Seul cancelou o mandado de prisão de Yoon alegando "questões sobre a legalidade" do processo de investigação.

Yoon, que está afastado do cargo presidencial, foi detido em janeiro após tentar impor uma lei marcial no país em 3 de dezembro de 2024. No entanto os julgamentos criminais e de impeachment contra ele continuam. (com Ansa)