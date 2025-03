Papa mantém quadro clínico estável e 'repousa'

'Humor de Francisco permanece bom como sempre', informa o Vaticano

Publicado em 09/03/2025 às 09:45

Alterado em 09/03/2025 às 09:49

O papa Francisco passou "uma noite tranquila" e "repousa", informou o Vaticano neste domingo (9), acrescentando que o tratamento com o uso de medicamentos, assim como as fisioterapias respiratória e mecânicas continuam.

A comunicação vaticana também confirmou que "a administração de oxigênio ocorre durante o dia em fluxos elevados com cânulas nasais e, à noite, com ventilação mecânica através da máscara que cobre o nariz e a boca".

Devido à estabilidade do quadro de saúde do pontífice, não está prevista a divulgação de um novo boletim médico para esta noite, assim como os médicos aguardam ter "mais elementos" para realizar uma segunda coletiva de imprensa.

"Não há razão para acreditar que, depois destes dias de leve melhora e estabilidade, o seu [do Papa] estado de espírito não esteja tão bom como sempre", diz o Vaticano, esclarecendo ainda que "não há nenhum trabalho em andamento na Casa Santa Marta" [que abriga os cardeais no Vaticano] e nem "nenhuma mudança em andamento" para acomodar o retorno de Jorge Bergoglio.

Por fim, o Vaticano informou que Francisco recebeu na manhã deste domingo as visitas do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e o substituto para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, Edgar Peña Parra, que lhe mantêm "atualizado sobre a situação da igreja e do mundo".

O Papa, de 88 anos, está internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, há mais de 20 dias, para tratar uma pneumonia bilateral. (com Ansa)