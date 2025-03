Papa Francisco tem 'leve melhora', diz novo boletim médico

No entanto equipe mantém prognóstico reservado

Publicado em 08/03/2025 às 16:40

Alterado em 08/03/2025 às 16:40

Fiéis em oração diante do hospital, em prol da recuperação de Francisco Foto: Ansa

Os médicos confirmaram neste sábado (8) que o papa Francisco teve "uma leve melhora" nos últimos dias, mantendo-se estável.

No entanto a equipe do Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, ainda mantém o "prognóstico reservado".

"As condições clínicas do Santo Padre nos últimos dias permaneceram estáveis e, como consequência, dão uma boa resposta à terapia. Se registra, portanto, uma gradual, leve melhora", diz o boletim médico publicado na noite de hoje (horário local), após dois dias do último comunicado.



Na nota, os responsáveis esclareceram ainda que o pontífice permaneceu "sem febre", sendo que "as trocas gasosas [nos pulmões] melhoraram" e seus "exames de sangue seguem estáveis".



A fim de registrar "estas melhorias iniciais também nos próximos dias, os médicos mantêm ainda o prognóstico reservado", acrescenta a nota do hospital.



Já fontes vaticanas informaram que "nesta manhã o Papa, depois de receber a eucaristia, reuniu-se em oração na capela de seu apartamento privado, enquanto à tarde, alternou o descanso com atividades de trabalho".



Francisco, de 88 anos, está internado há mais de 20 dias para tratar uma pneumonia bilateral. (com Ansa)