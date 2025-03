Musk e Rubio se chocam em reunião de gabinete, diz 'New York Times'

O drama se desenrolou em uma reunião em que Trump disse a seus chefes de gabinete que eles, e não Musk, têm a palavra final sobre pessoal e política em suas agências, informou a Reuters na quinta-feira

Publicado em 08/03/2025 às 08:20

Alterado em 08/03/2025 às 08:20

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o bilionário assessor da Casa Branca, Elon Musk, entraram em confronto na quinta-feira (6) durante uma reunião de gabinete, enquanto o presidente Donald Trump observava, sobre o nível de cortes de pessoal que Rubio realizou, informou o "New York Times".



O drama se desenrolou em uma reunião em que Trump disse a seus chefes de gabinete que eles, e não Musk, têm a palavra final sobre pessoal e política em suas agências, informou a Reuters na quinta-feira.

O "Times" disse que Musk, designado por Trump para eliminar grande parte da burocracia federal, acusou Rubio de não ter demitido "ninguém" e resistir à pressão de Musk por grandes reduções de pessoal.





Marco Rubio Foto: Joe Raedle / Getty Images

Rubio recuou, dizendo que 1.500 funcionários do Departamento de Estado haviam aderido antecipadamente à aposentadoria, informou o "Times", que contou tmbém que Rubio perguntou sarcasticamente se Musk queria que ele recontratasse todas essas pessoas apenas para que ele pudesse fazer "um show de demiti-las novamente".



A reunião foi convocada após reclamações sobre a abordagem de força bruta da operação de Musk a chefes de agências a altos funcionários da Casa Branca, incluindo a chefe de gabinete Susie Wiles. O Escritório de Assuntos Legislativos da Casa Branca foi inundado com ligações nos últimos dias de membros republicanos do Congresso frustrados em todo o país, alguns dos quais enfrentaram a raiva de eleitores em casa.

Trump negou a reportagem do "Times" nessa sexta-feira (7), quando questionado sobre isso durante uma sessão com repórteres no Salão Oval.



"Sem confronto, eu estava lá, você é apenas um encrenqueiro", disse ele a um repórter que perguntou sobre o relatório. "Elon se dá muito bem com Marco e ambos estão fazendo um trabalho fantástico."

Trump acrescentou: "Marco se saiu incrivelmente como secretário de Estado. E Elon é um cara único e fez um trabalho fantástico."