Divulgação de áudio a fiéis foi desejo do papa Francisco

Líder católico quis mostrar gratidão às pessoas que oram por ele

Publicado em 07/03/2025 às 12:01

Alterado em 07/03/2025 às 12:01

Homenagens ao papa Francisco diante do Hospital Agostino Gemelli, em Roma Foto: Ansa

A divulgação de um áudio do papa Francisco em que ele agradece pelas orações dos fiéis foi um desejo do próprio pontífice de 88 anos, que completou três semanas internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia nos dois pulmões.

Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, o líder católico queria demonstrar a gratidão às muitas pessoas que têm rezado por ele, graças às quais Jorge Bergoglio se sente "carregado por todo o povo de Deus".

O áudio foi divulgado na noite dessa quinta-feira (6), na Praça São Pedro, onde milhares de fiéis se reuniam para rezar o rosário pelo Papa. "Agradeço de coração pelas orações de vocês por minha saúde, eu acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem cuide de vocês", disse Francisco, em espanhol e com tom de voz ofegante.



De acordo com fontes vaticanas, Francisco escolheu falar em sua língua materna, em vez do italiano, para "se dirigir a um público mais amplo". Esse foi o primeiro registro em áudio do pontífice desde sua internação, em 14 de fevereiro.



O último boletim médico, divulgado na noite de quinta, aponta que o estado de saúde do líder católico é estável, porém a equipe do Gemelli ainda não faz prognósticos sobre a evolução da doença.



"O Papa prossegue o tratamento prescrito e a fisioterapia motora. No que diz respeito à administração de oxigênio, continua a alternância entre ventilação mecânica [não invasiva] de noite e oxigenação de alto fluxo de dia", disse uma fonte.



Devido à estabilidade do quadro clínico, os médicos decidiram divulgar um novo boletim oficial apenas no sábado (8), a não ser que surjam fatos novos. (com Ansa)