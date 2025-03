Ausência de fotos é escolha do Papa, dizem fontes

Vaticano não divulga imagens de Francisco desde 14 de fevereiro

Publicado em 06/03/2025 às 10:40

Alterado em 06/03/2025 às 10:40

Janela do quarto do papa, no Hospital Agostino Gemelli, em Roma Foto: Ansa

A ausência de fotos do papa Francisco desde sua internação no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, é uma escolha do próprio pontífice, informaram fontes do Vaticano nesta quinta-feira (6).

Desde 14 de fevereiro, internautas nas redes sociais têm questionado a Santa Sé pelo fato de não haver nenhuma imagem do líder católico de 88 anos hospitalizado, dando vazão a teorias conspiratórias na internet.

De acordo com funcionários vaticanos, no entanto, essa é uma decisão do próprio Papa, que "tem o direito" de escolher "se e quando deve aparecer". "E para alguns, talvez nem isso bastasse", respondeu uma fonte ao ser questionada sobre a possibilidade de uma foto de Francisco no hospital.



O pontífice está internado há 20 dias devido a uma pneumonia bilateral provocada por uma infecção polimicrobiana. Na noite de ontem (5), o Vaticano informou que o estado clínico do Papa era "estável" e que ele não teve novos episódios de insuficiência respiratória.



Os médicos, no entanto, ainda não fazem prognósticos.

'Noite tranquila' e fisioterapia

O papa Francisco transcorreu mais uma "noite tranquila" no Hospital Policlínico Agostino Gemelli.

As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (6) pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que acrescentou que o pontífice de 88 anos "mantém seu repouso" no apartamento papal no 10º andar de um dos maiores hospitais privados da Europa.

Na noite de ontem (5), o Vaticano informou que o estado clínico do Papa era "estável" e que ele não teve novos episódios de insuficiência respiratória.



De acordo com esse boletim, Francisco recebeu oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva de noite. A primeira utiliza cânulas nasais para administrar oxigênio ao paciente, enquanto a segunda é realizada por meio de uma máscara.



Segundo fontes vaticanas, essa alternância se repetiu nesta quinta, indicando que o pontífice tem recebido auxílio respiratório de modo contínuo. Francisco também realiza hoje exercícios de fisioterapia física para melhorar a mobilidade.



Os médicos ainda não fazem prognósticos, e o Papa, que está internado desde 14 de fevereiro, não tem previsão de alta. (com Ansa)