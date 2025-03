Reunião de líderes europeus nesta quinta-feira confirmará apoio a Zelensky, após congelamento da ajuda dos EUA à Ucrânia

...

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após uma coletiva de imprensa em 2023 Foto: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

Em uma cúpula de líderes da UE, a ser realizada nesta quinta-feira (6), em Bruxelas, espera-se que os leuropeus concordem em aumentar os gastos com defesa e reafirmem apoio à Ucrânia, depois que a suspensão da ajuda militar a Kiev por Donald Trump alimentou preocupações de que não se pode mais contar com a proteção dos EUA.

Líderes dos 27 países da União Europeia estarão acompanhados pelo presidente Volodymyr Zelensky, embora o líder nacionalista da Hungria, Viktor Orban, aliado de Trump, possa vetar uma declaração unânime de apoio a Kiev.

Embora a cúpula ofereça palavras de apoio e um plano para aumento nos gastos com defesa, não se espera que a Europa seja capaz de substituir totalmente a ajuda suspensa dos EUA. Washington forneceu mais de 40% da ajuda militar à Ucrânia no ano passado, de acordo com a OTAN, parte da qual a Europa não poderia fornecer facilmente.



A reunião ocorre em um cenário de decisões dramáticas de política de defesa impulsionadas por temores de que a Rússia, encorajada por sua guerra na Ucrânia, possa atacar um país da UE em seguida e que a Europa não possa contar com os EUA para ajudá-la.

"Quero acreditar que os Estados Unidos nos apoiarão. Mas temos que estar prontos se não for esse o caso", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a guerra na Ucrânia, em um discurso à nação francesa na véspera da cúpula.



Em um sinal da gravidade do momento, Macron disse que a França está aberta a discutir a extensão da proteção oferecida por seu arsenal nuclear a seus parceiros europeus. Ele enfatizou que a Rússia se tornou uma ameaça para toda a Europa.



"Diante deste mundo de perigos, permanecer um espectador seria uma loucura", disse Macron.



Na terça-feira, os partidos que pretendem formar o próximo governo da Alemanha concordaram em afrouxar os limites de empréstimos para permitir bilhões de euros em gastos extras com defesa.

A Comissão Europeia - o órgão executivo da UE - também revelou propostas que, segundo ela, poderiam mobilizar até 800 bilhões de euros (US $ 860 bilhões) para a defesa europeia, incluindo um plano para emprestar até 150 bilhões de euros (US $ 160 bilhões) aos governos da UE.



Os diplomatas esperam que os líderes da cúpula deem as boas-vindas às propostas da Comissão e instruam as autoridades a transformá-las rapidamente em projetos de lei. Os membros da UE terão então que concordar com o âmago da questão, o que não será simples.



Sobre a Ucrânia, quase todos os líderes da UE estão ansiosos para tranquilizar Zelenskiy de que ele ainda pode contar com o apoio da Europa após seu confronto contundente no Salão Oval com Trump na semana passada.



Mas os membros da UE até agora não conseguiram chegar a um acordo sobre uma proposta da chefe de política externa, Kaja Kallas, de colocar um valor na ajuda militar que prometerão à Ucrânia este ano.



Não está claro se o texto sobre a Ucrânia será endossado por todos os 27 líderes, devido a uma ameaça de veto de Orban, que manteve laços amigáveis com o Kremlin e endossou a abordagem de Trump sobre a Ucrânia.



Em uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, datada de sábado (1º), Orban disse que havia "diferenças estratégicas em nossa abordagem à Ucrânia que não podem ser superadas".



O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que também rejeitou a ajuda militar à Ucrânia, repetiu que queria uma menção à reabertura do trânsito de gás russo pela Ucrânia - uma importante rota de energia para a Eslováquia que Kiev interrompeu este ano - como parte das conclusões da cúpula.



"Se isso existe, não temos razão, é claro, para bloquear as conclusões", disse Fico antes de ir para a cúpula.

"Dá mais espaço fiscal aos Estados-membros para gastos militares e dá a possibilidade de aquisições conjuntas em nível europeu", disse a chefe da Comissão, Ursula von der Leyen, nesta quinta-feira. "E também muito importante, também beneficia a Ucrânia."



Trump disse que a Europa deve assumir mais responsabilidade por sua segurança e sugeriu anteriormente que os EUA não protegeriam um aliado da Otan que não gastou o suficiente em defesa.

Sua decisão de mudar do firme apoio dos EUA à Ucrânia para uma postura mais conciliatória em relação a Moscou alarmou profundamente os europeus que veem a Rússia como a maior ameaça à sua segurança.