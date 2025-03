Papa está estável e não teve novas crises, diz Vaticano

Religioso segue alerta, orientado e cooperativo com as terapias

Publicado em 05/03/2025 às 08:41

Alterado em 05/03/2025 às 08:41

A Sala de Imprensa do Vaticano informou que o estado clínico do papa Francisco permaneceu estável no decorrer dessa terça-feira (4) no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma.

O comunicado divulgado pela assessoria vaticana acrescentou que o pontífice não apresentou novos episódios de insuficiência respiratória ou broncoespasmo.

Além disso, a nota mencionou que o religioso de 88 anos continua sem febre e está alerta, orientado e cooperativo com as terapias.



Durante o dia, o Papa foi transferido para oxigenoterapia de alto fluxo e passou por fisioterapia respiratória.



Como já estava planejado pela equipe médica, Francisco retornará para a ventilação mecânica não invasiva até esta quarta (5) de manhã.



A melhora das condições do religioso aconteceu um dia depois de sofrer uma nova crise na unidade de saúde romana. Ele sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda na última segunda-feira (3). (com Ansa)