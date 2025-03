'Zelensky não quer paz até ter o apoio dos EUA', diz Trump

Republicano critica fala de ucraniano em cúpula europeia

Publicado em 04/03/2025 às 09:46

Alterado em 04/03/2025 às 09:46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a acusar seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de não querer o fim da guerra com a Rússia, ao criticar uma declaração do líder de Kiev em Londres, que disse que o confronto "está longe de acabar" e que "não irá reconhecer os territórios ucranianos ocupados pela Rússia como de Moscou".

"Esta é a pior declaração que Zelensky poderia ter feito e os EUA não a tolerarão por muito mais tempo!", escreveu o magnata americano em seu perfil na rede social Truth nessa segunda-feira (3), acrescentando que "este rapaz não quer a paz até ter o apoio dos Estados Unidos".

Trump citou ainda a cúpula europeia em Londres organizada pelo Reino Unido no final de semana para discutir a guerra na Ucrânia e a defesa do continente.



"E a Europa, na reunião que teve com Zelensky, afirmou categoricamente que não consegue fazer o trabalho sem os EUA - provavelmente não foi uma grande declaração feita em termos de demonstração de força contra a Rússia. O que eles estão pensando?", questionou o republicano.



Após o bate-boca com Trump na Casa Branca na última sexta-feira (28), Zelensky recebeu apoio de diversos membros da União Europeia.



"Estamos prontos, junto com vocês [EUA], para defender a democracia e o princípio de que existe um Estado de direito. Não se pode invadir e intimidar vizinhos ou mudar fronteiras pela força", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante a reunião no domingo (2). (com Ansa)