Presidente do Uruguai defende Mercosul após ameaça de Milei

Yamandú Orsi reagiu, nesse domingo (2), depois que seu homólogo argentino confirmou que poderia retirar seu país do bloco para conseguir um tratado comercial com os Estados Unidos

Publicado em 03/03/2025 às 11:07

Alterado em 03/03/2025 às 11:07

"O que mais precisamos fortalecer formalmente e levar em conta é avançar, claro, sem que o Mercosul seja um obstáculo; então, como sempre, desde que o Mercosul nasceu, é uma tarefa diária tentar nos alinhar o máximo possível", disse Orsi.

O presidente afirmou que, embora haja vozes questionando o bloco, no que pareceu ser uma referência velada ao seu homólogo argentino, foi um desafio que os membros articularam "muito bem", mencionando a recente transferência de poder da presidência do bloco do Uruguai para a Argentina.



"Podemos compartilhar algumas objeções, enquanto outras podem ser mais analíticas", disse o uruguaio.

No último sábado (1º), ao abrir a nova sessão ordinária do Congresso, o presidente argentino Javier Milei confirmou que buscaria avançar para um acordo de livre comércio (ALC) com os Estados Unidos, mesmo que isso significasse sair do Mercosul.



"Para aproveitar esta oportunidade histórica que mais uma vez se nos apresenta [em referência à assinatura de um acordo com os EUA], temos que estar dispostos a ser flexíveis, ou mesmo, se necessário, a sair do Mercosul", disse Milei.

O chefe de Estado argentino, que se alinhou aos Estados Unidos desde o início de seu governo, e se declarou um fervoroso admirador do presidente norte-americano Donald Trump, argumentou que o bloco regional, que inclui Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, "só conseguiu enriquecer os grandes industriais brasileiros às custas do empobrecimento" dos cidadãos de seu país. (com Sputnik Brasil)