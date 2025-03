PIB da Itália avança 0,7% em 2024, diz Istat

Resultado ficou abaixo da projeção oficial do governo Meloni

Publicado em 03/03/2025 às 10:30

Alterado em 03/03/2025 às 10:30

Bandeiras da Itália e da UE no Palácio Chigi, sede do governo, em Roma Foto: Ansa

O produto interno bruto (PIB) da Itália avançou 0,7% em 2024, resultado abaixo da expectativa do governo da premiê Giorgia Meloni, que projetava uma expansão de 1%.

Em valores nominais, o PIB italiano totalizou quase 2,2 trilhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 13,5 trilhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

O resultado é uma síntese do crescimento de 2% na agricultura, silvicultura e pesca, de 1,2% na construção civil e de 0,6% nos serviços e da queda de 0,1% na indústria.



Já os investimentos brutos avançaram 0,5%, enquanto o consumo nacional registrou alta de 0,6%; as exportações de bens e serviços aumentaram 0,4%, e as importações apresentaram queda de 0,7%. O Istat também revisou para cima o crescimento da economia em 2022, que passou de 4,7% para 4,8%, enquanto a taxa de 2023 permaneceu em 0,7%.



Ainda de acordo com o instituto, o déficit fiscal ficou em 3,4% do PIB em 2024, contra 7,2% do ano anterior, enquanto o governo Meloni projetava um índice de 3,8%. Já a dívida pública subiu de 134,6% do PIB em 2023 para 135,3% no ano passado, também abaixo da expectativa do Executivo, que previa uma taxa de 135,8%.



"Os dados de hoje confirmam que as finanças públicas estão em uma condição melhor que o previsto", declarou o ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti. "Mas não podemos parar.

Agora o desafio é crescer em um contexto bastante problemático não apenas na Itália, mas que envolve toda a Europa", acrescentou. (com Ansa)