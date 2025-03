Papa 'descansa bem' e apresenta situação 'estável'

Francisco está internado há 17 dias no Hospital Gemelli, em Roma

Publicado em 03/03/2025 às 08:27

Alterado em 03/03/2025 às 08:27

Internado há 17 dias no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, o papa Francisco segue em situação estável.

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou que o pontífice de 88 anos "dormiu bem toda a noite", enquanto fontes vaticanas disseram que Jorge Bergoglio "tomou café da manhã e começou os tratamentos do dia".

De acordo com essas mesmas pessoas, o fato de o líder católico ter descansado a noite inteira indica que ele não precisou mais de ventilação mecânica não invasiva. Quanto à pneumonia nos dois pulmões, "a situação é estável", disse uma fonte.



O último boletim médico, divulgado na noite de domingo (2), já apontava que o Papa "não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo", além de estar sem febre.

Ainda assim, devido à "complexidade do quadro clínico", a equipe do Agostino Gemelli não faz prognósticos. (com Ansa)