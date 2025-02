Argentina sob Milei recua após classificar deficientes como 'idiotas'

Publicado em 28/02/2025 às 11:41

Alterado em 28/02/2025 às 11:41

Por Lucas Pordeus León - Resolução da Agência Nacional da Pessoa com Deficiência (Andis) da Argentina, publicada nessa quinta-feira (27), causou revolta entre entidades e famílias de pessoas com deficiência intelectual por ter classificado essas pessoas pelos termos "imbecil", "idiota" e "débil mental" de acordo com o grau da incapacidade cognitiva.

Após a repercussão negativa, a entidade que cuida do tema, sob a gestão do governo de Javier Milei, afirmou que a resolução publicada no Diário Oficial do país foi um erro derivado do uso de conceitos obsoletos e que a resolução será refeita.

"Os regulamentos incluíam um anexo contendo termos que historicamente foram usados ??na medicina psiquiátrica para descrever graus profundos de déficit intelectual, mas que agora foram descontinuados", informou a Andis.

A resolução publicada descrevia os critérios para classificação do grau de deficiência intelectual para a concessão de benefícios para pessoas com incapacidade para o trabalho.

Segundo a norma, ainda em vigor, o "idiota" é aquele que "não lê, nem escreve, não conhece o dinheiro", além de "não atender suas necessidades básicas, não conseguir subsistir sozinho". Já o "imbecil" seria aquele que "atende suas necessidades elementares, podem realizar tarefas rudimentares".

O documento classifica ainda o "débil mental" como leve, moderado e profundo, sendo o profundo aquele que "somente assina, tem vocabulário simples, não maneja dinheiro, pode realizar tarefas rudimentares".

Por meio de nota, a Associação Síndrome de Down da Argentina (Asdra) repudiou a mudança na classificação realizada pelo governo. Para a entidade, a classificação é discriminatória e estigmatizante contra as pessoas com deficiência intelectual.

"Essas expressões, além de inaceitáveis ??do ponto de vista ético e de direitos humanos, reforçam preconceitos e concepções arcaicas que violam a dignidade das pessoas com deficiência intelectual. Essas são expressões introduzidas em 1912 e substituídas há mais de 70 anos", destacou a associação argentina. (com Agência Brasil)