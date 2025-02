Putin afirma que novo governo Trump 'traz esperança' ao mundo

Segundo líder da Rússia, EUA buscam 'diálogo' para crises

Publicado em 27/02/2025 às 11:49

Alterado em 27/02/2025 às 11:49

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (27) que "os primeiros contatos" feitos com o novo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "trazem uma certa esperança" para o planeta.

"Todos nós vemos como o mundo está mudando rapidamente.

Quanto a isso, tenho observado que os primeiros contatos com a nova administração dos EUA trazem uma certa esperança, pois Washington busca o diálogo", disse Putin, que encontrou em Trump uma postura mais amistosa em relação à invasão russa na Ucrânia.

De acordo com o líder do Kremlin, seu país "nunca se negou a resolver a crise ucraniana de modo pacífico".

"Há um foco mútuo no trabalho para restabelecer as relações entre nações e resolver de forma gradual a enorme quantidade de problemas sistêmicos e estratégicos acumulados na arquitetura global", acrescentou Putin. (com Ansa)