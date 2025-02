Papa segue 'estável' e passa por novos exames; Lula manda realizar missa

Francisco continua recebendo oxigenoterapia e está de bom humor

Publicado em 27/02/2025 às 10:57

Alterado em 27/02/2025 às 10:58

O papa Francisco tem condição "estável" e apresenta bom humor, apesar de ainda receber oxigenoterapia, após 13 dias internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia provocada por uma infecção polimicrobiana.

Segundo fontes vaticanas, o pontífice de 88 anos está "estável em relação ao que foi comunicado na noite de ontem [26]", quando o boletim médico apontou uma "leve melhora" na condição clínica do líder católico, com o fim da insuficiência renal constatada nos últimos dias e uma "evolução normal do quadro inflamatório pulmonar".

De acordo com essas fontes, o Papa "acordou, tomou café da manhã, continua o tratamento e está fazendo novos exames", cujos resultados devem estar no boletim previsto para esta quinta (27). Francisco também está "ciente do que acontece" fora do hospital, "sobretudo das iniciativas de orações dos fiéis".



Ainda submetido à oxigenoterapia para auxiliar na respiração, o pontífice está em uma poltrona, e não no leito, e seu humor "continua bom".



Oficialmente, os médicos ainda não fazem prognóstico sobre a evolução do tratamento.

Lula: missa pela saúde de Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva organizou na noite desta quarta-feira (26) uma missa pela saúde do papa Francisco, que permanece internado com problemas respiratórios em um hospital de Roma, na Itália.

A celebração foi conduzida na capela Nossa Senhora da Conceição, no Palácio da Alvorada, pelo cardeal e arcebispo emérito da Basílica de Aparecida, Raymundo Damasceno, e por três padres jesuítas, da mesma ordem do pontífice argentino.

Lula estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e da primeira-dama Janja, que foi recebida por Jorge Bergoglio há duas semanas no Vaticano.



A missa foi organizada por Lula e sua esposa "pelo imenso carinho, respeito e admiração que possuem pelo papa Francisco e sua missão de vida", informou o Palácio do Planalto.



Também participou o petista Gilberto Carvalho, ex-seminarista e ex-chefe de gabinete de Lula em seus dois primeiros mandatos, entre 2003 e 2010. (com Ansa)