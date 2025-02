Vídeo de IA de Trump beijando os pés de Musk causa caos nas repartições da Casa Branca

Publicado em 25/02/2025 às 09:45

Alterado em 25/02/2025 às 09:45

Nessa segunda-feira, os funcionários do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) foram recebidos por uma visão inesperada ao retornar ao trabalho após a proibição de 'home office' do governo Trump.

Em vez do habitual briefing matinal, as televisões no escritório central do HUD em Washington, D.C., foram sequestradas para exibir um vídeo gerado por IA mostrando o presidente Donald Trump beijando os pés descalços de Elon Musk. O caso também ecoou na Casa Branca.

O vídeo foi acompanhado pelas palavras "viva o verdadeiro rei", uma frase provavelmente referindo-se a comentários recentes do governo Trump sobre o status de "rei" autoproclamado do presidente.

Apesar dos esforços para desligar o vídeo, os funcionários lutaram para desconectar os monitores, que reproduziram o clipe em loop. Um porta-voz do HUD chamou a façanha de "um desperdício de dólares dos contribuintes" e prometeu que medidas seriam tomadas contra os envolvidos.

Enquanto isso, as tensões entre o governo Trump e os funcionários federais continuam aumentando, já que o último decreto de Elon Musk exigindo que os funcionários listem suas realizações semanais criou mais agitação. Por enquanto, resta saber como essa situação evoluirá. (com informações do Gamereactor)