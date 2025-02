Papa Francisco 'descansa bem' após melhora em quadro de saúde

Pontífice de 88 anos está internado há mais de 10 dias em Roma

Publicado em 25/02/2025 às 08:49

Alterado em 25/02/2025 às 08:49

O Vaticano informou nesta terça-feira (25) que o papa Francisco conseguiu "repousar bem durante toda a noite", após a leve melhora apresentada no quadro clínico do pontífice de 88 anos na última segunda (24).

Jorge Bergoglio está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, com uma pneumonia bilateral (ou seja, nos dois pulmões) provocada por uma infecção polimicrobiana.

Segundo fontes vaticanas, o líder católico prossegue com os "tratamentos habituais dos últimos dias", e a situação "é a mesma de ontem à noite".

De acordo com boletim divulgado pelo Vaticano na noite de segunda-feira, a condição do Papa ainda é "crítica", mas teve uma "leve melhora", sem novas crises respiratórias asmáticas, com evoluções em exames laboratoriais e uma insuficiência renal que "não causa preocupação".

"A oxigenoterapia prossegue, mesmo que com fluxos e porcentagem de oxigênio ligeiramente reduzidos", afirmou o comunicado, acrescentando que Francisco "retomou as atividades de trabalho e recebeu a Eucaristia".

Além disso, o pontífice também retomou a rotina de telefonar diariamente para a Paróquia da Sagrada Família, na Faixa de Gaza, para expressar solidariedade. (com Ansa)