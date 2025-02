Hezbollah celebra funeral de líder morto por Israel

Caças sobrevoaram estádio durante a cerimônia

Publicado em 23/02/2025 às 16:45

Alterado em 23/02/2025 às 16:45

O grupo xiita Hezbollah realizou neste domingo (23), em Beirute, o funeral de seu ex-líder Hassan Nasrallah, morto em um bombardeio israelense na capital do Líbano em 27 de setembro de 2024, e de seu provável sucessor, Hashem Safieddine, vítima de um ataque poucos dias depois.

A cerimônia ocorreu no estádio Camille Chamoun Sports City e contou com a presença do atual comandante da milícia xiita, Naim Qassem, e do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, além de dezenas de milhares de libaneses.

"Seguiremos fiéis à herança que nos foi confiada e continuaremos neste caminho", declarou Qassem em um discurso transmitido em telões para a multidão em luto.

"Apesar das tentativas do inimigo de enfraquecer a resistência, o Hezbollah renovou suas estruturas e continua em seu caminho mais forte do que antes", disse Araghchi.

Durante o funeral, caças israelenses sobrevoaram o estádio em Beirute a baixa altitude, e a multidão reagiu com gritos de "morte a Israel". Além disso, as tropas do país judeu realizaram dois ataques no sul do Líbano poucas horas antes do início da cerimônia.

A guerra entre Israel e Hezbollah foi paralisada por um cessar-fogo no fim de novembro, que previa a retirada das forças israelenses do sul libanês em até 60 dias, porém o país judeu decidiu manter tropas em cinco pontos "estratégicos" na fronteira, medida definida por Beirute como uma "ocupação".(com Ansa)