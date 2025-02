Papa tem 'noite tranquila' e está em 'repouso absoluto'

Francisco 'se dedicou à leitura de jornais', segundo Vaticano

Publicado em 18/02/2025 às 10:29

Alterado em 18/02/2025 às 10:29

Velas para o papa Francisco do lado de fora do Hospital Agostino Gemelli, em Roma Foto: Ansa

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse nesta terça-feira (18) que o papa Francisco teve mais uma "noite tranquila" no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, porém está em "repouso absoluto" para assegurar o sucesso do tratamento.

O pronunciamento chega na esteira da preocupação gerada pelo último boletim médico do pontífice de 88 anos, que apontou um "quadro clínico complexo" devido a uma "infecção polimicrobiana".

Com isso, Jorge Bergoglio deve permanecer internado mais tempo que o previsto inicialmente.



"O Papa teve uma noite tranquila, descansou e, ao acordar, tomou café da manhã e se dedicou à leitura de alguns jornais, como faz regularmente", contou Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.



Segundo o porta-voz, novas informações médicas devem ser divulgadas "no fim da tarde". Enquanto isso, foi prescrito a Francisco "repouso absoluto".



Ainda não há previsão de alta, mas o Vaticano cancelou todos os compromissos do líder católico ao menos até o próximo domingo (23).



O Papa está internado desde a última sexta (14), após ter apresentado sintomas respiratórios durante várias semanas, sem diminuir o ritmo de trabalho. (com Ansa)