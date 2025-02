Bloomberg: Discurso de Vance em Munique é 'ataque fundamental' aos valores da Europa

Publicado em 16/02/2025 às 11:38

As declarações do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, na Conferência de Segurança de Munique, na sexta-feira (14) foram um golpe nos fundamentos da União Europeia, escreve a agência de notícias Bloomberg, citando uma fonte.

''Isso foi um ataque muitíssimo feroz em nome da liberdade de expressão, que expôs a hostilidade de longa data que [o presidente dos EUA] Donald Trump e seus principais assessores sentem pela União Europeia'', destaca a agência.

De acordo com a Bloomberg, Vance não apenas delineou os novos contornos da política da Casa Branca em relação à Europa, mas também ''quebrou a ilusão'' de que os Estados Unidos sempre interviriam quando necessário.



A fonte da agência classifica o discurso como um ''ataque fundamental'' aos valores da Europa e um ponto de inflexão nas relações entre os EUA e os países europeus.



''A Europa agora se encontra em uma corrida desesperada para acordar planos para a segurança da Ucrânia no caso de um acordo de paz, com Trump já se apressando em negociar com a Rússia'', ressalta a Bloomberg.

Vance criticou os países europeus. Segundo ele, a principal ameaça à Europa não vem da Rússia e da China, mas do interior da própria Europa. Como exemplos, ele citou o cancelamento dos resultados das eleições na Romênia e o risco de repetição desse cenário na Alemanha. (com Sputnik Brasil)