Internado em Roma, Papa não celebrará Angelus

Publicado em 15/02/2025 às 14:47

Alterado em 15/02/2025 às 14:47

O papa Francisco: 'sereno e de bom humor' no hospital Foto: Vaticano Mídia

A Sala de Imprensa do Vaticano anunciou neste sábado (15) que o papa Francisco, internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, não celebrará o Angelus deste domingo (16), mas enviará um texto para publicação.



Sem febre, 'ligeira modificação' na terapia

A Sala de Imprensa do Vaticano informou neste sábado (15) que o papa Francisco não apresentou febre, além de confirmar uma "ligeira modificação" na terapia "com base em mais achados microbiológicos".



'Sereno e de bom humor'

Foi diagnosticada com uma infecção respiratória, mas o papa está "sereno e de bom humor".

A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa do Vaticano, após o Pontífice ter sido submetido a exames especializados durante o dia.

"Após o agravamento de sua bronquite nos últimos dias, o Santo Padre passou por exames especializados e iniciou terapia farmacológica hospitalar", diz a nota.



Segundo o comunicado da Santa Sé, os resultados dos "primeiros exames realizados demonstram uma infecção do trato respiratório". As condições clínicas do líder da Igreja Católica "são discretas", e ele tem "uma leve febre".



"O Papa está sereno, está de bom humor, até leu alguns jornais", acrescentou o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.



Francisco foi hospitalizado para "realizar necessárias avaliações diagnósticas e prosseguir o tratamento em ambiente hospitalar". Ao longo dos últimos dias, uma bronquite impediu que o religioso lesse catequeses durante celebrações no Vaticano.



Mais cedo, o argentino de 88 anos chegou a realizar suas audiências matinais na Casa Santa Marta, residência oficial do pontífice, assim como tem feito desde o fim da semana passada para evitar deslocamentos, e depois prosseguiu para o Agostino Gemelli.



Fontes próximas a Jorge Bergoglio ouvidas pela ANSA revelaram que a expectativa é de que a internação, provavelmente no décimo andar do centro médico, conhecido como "hospital dos papas", possa durar até cinco dias. (com Ansa)