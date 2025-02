Papa Francisco é internado em Roma para tratar bronquite

Pontífice de 88 anos fará exames no Hospital Agostino Gemelli

Publicado em 14/02/2025 às 09:21

Alterado em 14/02/2025 às 09:21

O papa Francisco foi internado nesta sexta-feira (14) no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, para tratar de uma persistente bronquite diagnosticada no início de fevereiro.

Segundo comunicado da Sala de Imprensa do Vaticano, o objetivo é "realizar necessárias avaliações diagnósticas e prosseguir o tratamento em ambiente hospitalar".

O líder católico de 88 anos realizou suas audiências matinais desta sexta na Casa Santa Marta, residência oficial do pontífice, assim como tem feito desde o fim da semana passada para evitar deslocamentos, e depois prosseguiu para o Agostino Gemelli.



Segundo fontes próximas a Jorge Bergoglio ouvidas pela ANSA, a internação pode durar até cinco dias. Dessa forma, o Papa não participaria dos compromissos previstos para o fim de semana, como a audiência com artistas no âmbito do Jubileu na Sala Paulo VI, no sábado (15), e uma missa na Basílica de São Pedro, no domingo (16).



Além disso, estava na agenda uma visita de Francisco aos estúdios Cinecittà, em Roma, na próxima segunda-feira (17). Ao longo dos últimos dias, a bronquite impediu que o pontífice lesse catequeses durante celebrações no Vaticano.

Jorge Bergoglio deve ficar internado no décimo andar do Agostino Gemelli, conhecido como "hospital dos papas" por receber pontífices desde os anos 1980, na era de João Paulo II.



O apartamento conta com uma grande suíte com televisão e instrumentos para medir a pressão e outros parâmetros vitais, além de uma sala adjacente com poltrona-cama e uma capela para orações e eventuais missas.



O Policlínico Gemelli é ligado à Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade Católica do Sagrado Coração e é o maior hospital privado da Itália e um dos maiores da Europa. (com Ansa)