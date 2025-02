ONU diz que reconstrução de Gaza custará mais de US$ 53 bilhões

Enclave ficou em ruínas por causa da ofensiva de Israel

Publicado em 12/02/2025 às 08:45

Alterado em 12/02/2025 às 08:45

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 48 mil palestinos morreram na guerra Foto: Ansa/AFP

A Organização das Nações Unidas (ONU) estimou nessa terça-feira (11) que a reconstrução da Faixa de Gaza custará mais de US$ 53 bilhões.

Em um relatório publicado hoje, o secretário-geral da ONU, António Guterres, analisou que aproximadamente US$ 20,5 bilhões precisarão ser desembolsados nos primeiros três anos do processo de recuperação do enclave palestino.

No fim de janeiro, o enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff, chegou a dizer que a reconstrução de Gaza poderá levar de 10 a 15 anos, além de não acreditar que o local voltará a ser "habitável" em apenas cinco anos.



Ainda em relação ao tema, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, "enfatizou a necessidade de iniciar a reconstrução de Gaza, com o objetivo de torná-la habitável, sem deslocar sua população e de uma forma que garanta seus direitos e a possibilidade de viver em sua própria terra".



Já o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, alertou que os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) possuem condições de fazer contribuições significativas para Gaza neste sentido caso todos "unirem forças".



"Israel deve acabar com a ocupação dos territórios palestinos e compensar os danos que causou", disse o mandatário, acrescentando que o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, tentará mobilizar os membros da Asean para auxiliar na reconstrução do enclave.



Em 15 meses de conflito, a Faixa de Gaza ficou em ruínas em razão dos bombardeios praticamente diários das Forças de Defesa de Israel (IDF), provocando um grande impacto humanitário na região. (com Ansa)