'Ucrânia pode ser russa um dia', diz Trump em entrevista

Presidente dos EUA deixou destino de Kiev em aberto

Publicado em 11/02/2025 às 11:40

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Ucrânia pode um dia se tornar "russa", declaração que marca uma reviravolta na retórica pró-Kiev de Washington durante a gestão de Joe Biden.

"Eles podem fazer um acordo, podem não fazer.



Podem ser russos um dia, ou não", declarou o mandatário em entrevista ao canal Fox News.

Moscou comentou a declaração do magnata americano ao reforçar que uma "parte significativa" do território ucraniano "quer ser russa".



"O fato que uma parte significativa da Ucrânia quer se tornar russa, e já é, é algo concreto", afirmou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, referindo-se à anexação forçada e parcial de quatro regiões do país vizinho - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia -, após referendos não reconhecidos pela comunidade internacional.



"Isso corresponde, em grande parte, às palavras do presidente Trump", destacou o porta-voz.

Ao mesmo tempo, segundo a Reuters, a administração do atual chefe de Estado dos EUA pretende pressionar os aliados europeus a comprar mais armas americanas para Kiev, em antecipação às negociações de paz com Moscou.



De acordo com a agência de notícias, representantes do governo Trump devem discutir a compra de armas com os europeus durante a Conferência da Segurança de Munique, na Alemanha, que ocorre de 14 a 16 de fevereiro.



Caso se concretize, o plano deve oferecer um alívio aos líderes ucranianos, que temem um bloqueio dos EUA em termos de ajuda militar ao país, que tem perdido território para a Rússia. (com Ansa)