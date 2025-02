Líder da UE se reunirá com vice de Trump em Paris

Encontro ocorrerá à margem de cúpula sobre IA

Publicado em 10/02/2025 às 10:21

Alterado em 10/02/2025 às 10:21

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunirá nessa próxima terça-feira (11), em Paris, com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D.

Vance, à margem da cúpula sobre Inteligência Artificial (IA) organizada pelo Palácio do Eliseu.

A informação foi confirmada por um porta-voz da Comissão Europeia e diz respeito ao primeiro encontro de Von der Leyen com um representante do novo governo dos EUA desde que o republicano Donald Trump assumiu o cargo.



Até o momento, não foi agendada uma reunião entre a líder europeia com o presidente americano.

Vance estará na capital da França para participar de uma cúpula sobre IA nos dias 10 e 11 de fevereiro, junto com chefes de Estado de mais de 80 países, além de representantes de empresas, cientistas e membros da sociedade civil.



Segundo o governo de Emmanuel Macron, entre os principais objetivos da cúpula às margens do Rio Sena está permitir que a Europa "dê tudo de si" e alcance os Estados Unidos e a China no campo de IA. Desta forma, a França quer provocar um "despertar europeu" e garantir que o país "não perca esta revolução". (com Ansa)