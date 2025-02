Eleição no Equador terá 2º turno entre Noboa e González

...

As eleições presidenciais no Equador terão um segundo turno em 13 de abril entre o presidente Daniel Noboa e a candidata de esquerda Luisa González, apoiada pelo ex-mandatário Rafael Correa.

Com pouco mais de 90% das urnas apuradas, Noboa, do partido Ação Democrática Nacional (ADN), tem 44,35% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto González, da legenda Revolução Cidadã, aparece com 43,81%.

Os dois estão separados por menos de 50 mil votos, enquanto 14 candidatos dividem os pouco mais de 10% restantes.



O resultado confirma o alto grau de polarização da política equatoriana, já visto nas eleições antecipadas de 2023, quando Noboa derrotou González no segundo turno por uma diferença de 370 mil votos.

Para vencer no primeiro turno, um candidato precisava obter pelo menos metade dos votos válidos ou alcançar 40%, mas com uma vantagem de no mínimo 10 pontos sobre o segundo colocado. "Estamos quase em empate técnico", celebrou González, que aparecia atrás na maioria das pesquisas.



As eleições acontecem em meio a uma onda de violência no Equador, que também enfrenta recorrentes apagões e uma crise carcerária impulsionada pelo crime organizado. (com Ansa)