Trump anunciará tarifas de 25% sobre aço e alumínio na mais recente escalada comercial

Publicado em 09/02/2025 às 20:46

Alterado em 09/02/2025 às 20:46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (9) que anunciará nessa segunda-feira novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos, que se somariam às tarifas de metais existentes em outra grande escalada de sua revisão da política comercial.



Trump, falando a repórteres no Air Force One, a caminho do Super Bowl da NFL, em Nova Orleans, também disse que anunciará tarifas recíprocas na terça ou quarta-feira, para entrar em vigor quase imediatamente.

Ele disse que os EUA igualariam as tarifas cobradas por outros países e que isso se aplicaria a todos os países.



"E muito simplesmente, se eles nos cobram, nós cobramos deles", disse Trump sobre o plano de tarifas recíprocas.



Trump durante seu primeiro mandato impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, mas depois concedeu cotas isentas de impostos a vários parceiros comerciais, incluindo Canadá, México e Brasil.



O ex-presidente Joe Biden estendeu essas cotas para a Grã-Bretanha, Japão e União Europeia, e a utilização da capacidade das siderúrgicas dos EUA caiu nos últimos anos.

De acordo com dados do governo e do American Iron and Steel Institute, as maiores fontes de importações de aço dos EUA são Canadá, Brasil e México, seguidos pela Coreia do Sul e Vietnã.



Por uma grande margem, o Canadá é o maior fornecedor de alumínio primário para os Estados Unidos, respondendo por 79% do total das importações nos primeiros 11 meses de 2024. O México é um importante fornecedor de sucata de alumínio e ligas de alumínio.

TAXAS CORRESPONDENTES

Trump disse que realizaria uma coletiva de imprensa na terça ou quarta-feira para fornecer informações detalhadas sobre o plano de tarifas recíprocas, acrescentando que revelou pela primeira vez na sexta-feira que estava planejando tarifas recíprocas para garantir "que sejamos tratados igualmente com outros países".



O novo presidente dos EUA há muito reclama que as tarifas de 10% da UE sobre as importações de automóveis são muito mais altas do que a taxa de 2,5% dos carros dos EUA. Ele frequentemente afirma que a Europa "não aceita nossos carros", mas envia milhões para o oeste através do Atlântico todos os anos.

Os EUA, no entanto, desfrutam de uma tarifa de 25% sobre picapes, uma fonte vital de lucros para as montadoras de Detroit General Motors, Vau e as operações da Stellantis nos EUA.



A tarifa média ponderada pelo comércio dos EUA é de cerca de 2,2%, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, em comparação com 12% para a Índia, 6,7% para o Brasil, 5,1% para o Vietnã e 2,7% para os países da União Europeia.