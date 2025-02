Com falta de ar, Papa interrompe leitura de homilia neste domingo

Francisco foi diagnosticado com bronquite na semana passada

Papa Francisco durante missa do Jubileu no Vaticano Foto: Ansa/AFP

O papa Francisco interrompeu a leitura de uma homilia neste domingo (9), no Vaticano, devido a dificuldades para respirar.

O episódio aconteceu durante a missa na Praça São Pedro pelo Jubileu das Forças Armadas, que reuniu militares do mundo todo, como parte das celebrações pelo Ano Santo de 2025.

"Agora me desculpo um pouco e peço ao mestre que continue a leitura, por dificuldades na respiração", disse o pontífice de 88 anos, que foi aplaudido pelo público.



A leitura ficou a cargo do arcebispo italiano Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias. O Papa foi diagnosticado com bronquite na semana passada, o que o forçou a transferir suas audiências para a Casa Santa Marta, residência oficial de Francisco no Vaticano.



Quando tinha 21 anos de idade, Jorge Bergoglio teve de remover uma parte de um dos pulmões devido à presença de cistos.



Na homilia deste domingo, o pontífice fez um apelo para que os militares evitem "cultivar um espírito de guerra" e a "sedução pelo mito da força e pelo barulho das armas". "Fiquem atentos para jamais se contaminar pelo veneno da propaganda do ódio, que divide o mundo entre amigos a se defender e inimigos a se combater", afirmou. (com Ansa)