Com bronquite, Papa transfere audiências para Casa Santa Marta

Francisco tem apresentado recorrentes sintomas respiratórios

Publicado em 07/02/2025 às 09:52

Alterado em 07/02/2025 às 09:52

Após apresentar sintomas de um forte resfriado, o papa Francisco foi diagnosticado com bronquite e e transferiu as próximas audiências para a Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Santa Sé nessa quinta-feira (6), após as audiências desta manhã já terem sido realizadas na residência onde Jorge Bergoglio vive.

"Devido à bronquite de que vem sofrendo nos últimos dias, e para dar continuidade à sua atividade, na sexta-feira e no sábado, 7 e 8 de fevereiro, respectivamente, as audiências do papa Francisco acontecerão na Casa Santa Marta", diz o comunicado.

O Pontífice de 88 anos vem apresentando recorrentes sintomas respiratórios desde o fim de 2024, além de ter usado cadeira de rodas para se locomover. Quando jovem, em seu país natal, a Argentina, Francisco teve parte de um pulmão removido.



Na última quarta-feira (5), o argentino abriu mão de ler a catequese na tradicional audiência geral no Vaticano devido ao seu "forte resfriado". (com Ansa)