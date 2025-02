Líderes da UE se reunirão com Trudeau para debater tarifaço de Trump

Publicado em 07/02/2025 às 08:55

Alterado em 07/02/2025 às 08:55

Os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e António Costa, respectivamente, vão se reunir em 12 de fevereiro em Bruxelas, na Bélgica, com Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá.

A cúpula entre os líderes ocorrerá no auge da crise das tarifas desencadeadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o assunto deverá ser debatido.

O republicano anunciou recentemente tarifas de importação de 25% contra mercadorias do Canadá e do México e de 10% contra a China. No entanto, o mandatário recuou e congelou por 30 dias a medida que aumentava as taxas sobre os produtos dos vizinhos.



A UE também está na mira do tarifaço de Trump. O presidente ameaça elevar as tarifas de importação contra mercadorias europeias para forçar o bloco a comprar mais produtos americanos e reduzir o déficit na balança comercial dos EUA com a UE, que gira em torno de US$ 200 bilhões por ano.



O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, mencionou nesta quinta-feira (6) a possível guerra comercial de Washington contra a UE. Na opinião do chefe de governo, as recentes medidas foram impostas "por puro oportunismo" de Trump.



"A UE deve mostrar unidade para responder a qualquer eventualidade e se mostrar preparada para tomar as decisões adequadas em um potencial conflito que não beneficia ninguém e que a Europa não quer", disse o premiê. (com Ansa)