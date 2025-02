Australiana com distúrbio de sono é inocentada após matar marido

Crime foi cometido em 2023 em acampamento perto de Melbourne

Uma mulher com distúrbio do sono que esfaqueou o marido até a morte no meio da noite, na Austrália, não enfrentará mais um julgamento criminal, depois que a promotoria retirou a acusação de assassinato contra ela.



A decisão foi tomada pela Suprema Corte de Victoria e anunciada pela imprensa nesta quinta-feira (6).

Ilknur Caliskan, 47, foi acusada de esfaquear seu marido Serdar Caliskan até a morte durante uma viagem de acampamento em setembro de 2023.



O homem de 50 anos foi encontrado morto dentro de um carro em Clonbinane, perto de Mount Disappointment, a cerca de 90 km ao norte de Melbourne.



Caliskan foi detida e em abril de 2024 foi libertada sob fiança para que pudesse ser submetida a um estudo do sono em Sydney, porque uma questão fundamental no caso para os promotores era se ela sofria de um distúrbio chamado parassonia e, portanto, não estava agindo em um estado consciente e voluntário no momento do crime.



O relatório do especialista foi recebido pelos promotores em novembro passado e apresentado durante uma audiência pré-julgamento.



A mulher deveria ser julgada na Suprema Corte de Victoria em março deste ano, mas os promotores disseram ao tribunal que o caso contra ela havia sido descontinuado.

Não foi dada nenhuma razão para a retirada das acusações, mas os advogados de Caliskan sinalizaram que estavam considerando o distúrbio do sono como defesa.



A parassonia envolve movimentos e comportamentos anormais, emoções, percepções e sonhos que ocorrem ao adormecer ou durante todo o sono, entre os estágios ou ao acordar. Ou seja, é outro termo para um distúrbio do sono que pode incluir sonambulismo e terrores noturnos. (com Ansa)