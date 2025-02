A 'Riviera' de Gaza de Trump ecoa os sonhos de propriedade à beira-mar do seu genro

Não foi a primeira vez que Trump falou de Gaza em termos de oportunidades de investimento imobiliário. Em outubro do ano passado, ele disse a um entrevistador de rádio que Gaza poderia ser "melhor do que Mônaco" se reconstruída da maneira certa

Publicado em 06/02/2025 às 06:58

Alterado em 06/02/2025 às 06:58

Jared Kushner participa da posse presidencial de Donald Trump, na Rotunda do Capitólio, em Washington Foto: Reuters/Kevin Lamarque

A visão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de uma Faixa de Gaza livre de seus habitantes palestinos e transformada em um resort de praia internacional sob controle dos Estados Unidos reviveu uma ideia lançada por seu genro, Jared Kushner, há um ano.



A ideia, delineada por Trump em uma coletiva de imprensa na terça-feira (4), provocou reações chocadas de palestinos e críticos ocidentais que dizem que seria equivalente a limpeza étnica e ilegal sob a lei internacional.

Mas não foi a primeira vez que Trump falou de Gaza em termos de oportunidades de investimento imobiliário. Em outubro do ano passado, ele disse a um entrevistador de rádio que Gaza poderia ser "melhor do que Mônaco" se reconstruída da maneira certa.



A ideia de uma reconstrução radical de Gaza foi ventilada logo depois que Israel iniciou sua campanha no estreito enclave costeiro após o ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, mais proeminentemente por Kushner, que, como enviado especial ao Oriente Médio no primeiro mandato de Trump, ajudou a impulsionar os "Acordos de Abraão", normalizando as relações entre Israel e vários países árabes.

"A propriedade à beira-mar de Gaza poderia ser muito valiosa se as pessoas se concentrassem na construção de meios de subsistência", disse Kushner, que certa vez descreveu todo o conflito árabe-israelense como "nada mais do que uma disputa imobiliária entre israelenses e palestinos" em um evento em Harvard em fevereiro de 2024.

"É uma situação um pouco infeliz lá, mas acho que, do ponto de vista de Israel, eu faria o meu melhor para retirar as pessoas e depois limpá-las", disse ele. O próprio Kushner era um incorporador imobiliário em Nova York antes do primeiro mandato de Trump.



Um porta-voz de Kushner não respondeu imediatamente a um pedido de comentário para esta reportagem.



Também havia dúvidas sobre como a proposta de Trump deveria ser entendida literalmente, dada sua reputação de negociador livre acostumado a perturbar seus parceiros de negociação com ataques de ângulos inesperados.



A Arábia Saudita, a potência predominante no mundo árabe, "não levará essa declaração muito a sério", disse uma fonte próxima à corte real em Riad. "Não foi pensado e é impossível de implementar, então ele acabará percebendo isso."

Em um comunicado nessa quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse que o reino rejeitou qualquer tentativa de deslocar os palestinos de suas terras. Tanto a Autoridade Palestina quanto o Hamas também condenaram os comentários.



A Reuters não conseguiu estabelecer se Kushner, cuja empresa de private equity recebeu investimentos de países do Golfo, incluindo US $ 2 bilhões da Arábia Saudita, se envolveu em alguma discussão na região sobre o investimento em Gaza.



Para os palestinos, por mais improvável que possa parecer a ideia de Gaza como um resort à beira-mar, essa conversa lembra a "Nakba" ou catástrofe após a guerra de 1948 no início do Estado de Israel, quando 700 mil pessoas fugiram ou foram forçados a deixar suas casas.



No início da guerra, memes da internet mostrando imagens simuladas de condomínios à beira-mar ao longo da costa de Gaza foram amplamente compartilhados nas redes sociais, muitas vezes por cartazes pró-Israel que procuravam zombar dos palestinos em Gaza, onde autoridades de saúde dizem que 47 mil pessoas morreram durante a retaliação de Israel pelos ataques de 7 de outubro que mataram 1.200 pessoas, de acordo com registros israelenses.



Os políticos israelenses muitas vezes repreenderam os líderes palestinos por se concentrarem na luta contra Israel, em vez de desenvolver uma nova Dubai ou Cingapura em áreas como Gaza, que nas últimas duas décadas está sob bloqueio que limita severamente o acesso a financiamento e produtos básicos.



Nos anos anteriores, o enclave costeiro era um destino popular para turistas israelenses e, mesmo após a tomada do poder pelo movimento islâmico Hamas em 2007, houve uma temporada descontraída, com um novo guia de restaurantes e cafés elegantes à beira-mar.



Mas os aspectos práticos de realizar a visão de Trump de criar "A Riviera do Oriente Médio" em Gaza, onde o movimento islâmico Hamas ainda está firmemente no controle e onde houve uma reação furiosa aos seus comentários, permanecem inexplicáveis.



A propriedade da terra em Gaza é coberta por uma mistura complexa de regulamentos e costumes extraídos das leis otomanas, do mandato britânico e da Jordânia, bem como das práticas do clã, com títulos de terra às vezes apoiados por documentos de regimes legais anteriores. Atualmente, existem fortes restrições à compra de terras por estrangeiros.



No momento, após 15 meses de bombardeio, Gaza é um "local de demolição" nas palavras de Trump, que exigirá de 10 a 15 anos de reconstrução, de acordo com seu enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, ele próprio um ex-incorporador imobiliário que na semana passada se tornou o mais alto funcionário dos EUA a pisar no enclave desde o início da guerra.



As estimativas do custo da reconstrução chegam a US $ 100 bilhões.



No entanto, os países do Golfo, uma fonte potencial de investimento na reconstrução de Gaza, rejeitaram veementemente a oferta de qualquer financiamento enquanto o caminho para um Estado palestino independente permanece fechado.



Para outros investidores em potencial, as incertezas parecem superar quaisquer benefícios potenciais, pelo menos por enquanto, de acordo com analistas contatados pela Reuters. Muitas das maiores construtoras de Israel e a associação de construtores se recusaram a comentar.



"O redesenvolvimento em larga escala em áreas pós-conflito geralmente requer investimentos significativos, estabilidade e planejamento de longo prazo, mas, além disso, é impossível avaliar qualquer coisa concreta agora", disse Raz Domb, analista da Leader Capital Markets, um banco de investimentos, em Tel Aviv.

ASSENTAMENTOS



Um grupo que reagiu com entusiasmo é o movimento de colonos de Israel, que há muito sonha em retornar aos assentamentos em Gaza que foram abandonados há 20 anos sob o ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon.



O próprio governo de Trump contém vários funcionários próximos ao movimento de colonos e, embora Trump tenha dito que não via assentamentos judaicos sendo reconstruídos em Gaza, seus comentários foram aproveitados imediatamente.



Grupos de colonos dizem que seu interesse em retornar a Gaza é motivado pelas conexões bíblicas que sentem com a terra, mas, pelo menos por enquanto, tais considerações eram secundárias à perspectiva de expulsar os palestinos.



No ano passado, o Movimento Nachala, que promove assentamentos judaicos na Cisjordânia, ajudou a organizar uma conferência na periferia da Faixa de Gaza chamada "Preparando-se para Reassentar Gaza", onde políticos do partido Likud, de Netanyahu, e outros discutiram planos para "encorajar a emigração" de palestinos de Gaza e reconstruir os assentamentos.



"Supondo que os comentários de Trump sobre a transferência de moradores de Gaza para outros países sejam traduzidos na prática, devemos nos apressar e estabelecer assentamentos em toda a Faixa de Gaza", disse o grupo na plataforma de mídia social X.



"Nenhuma parte da terra de Israel deve ser deixada sem assentamentos judaicos."