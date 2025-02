Correios dos EUA não receberão mais pacotes da China

Medida deve impactar gigantes como Alibaba, Shein e Temu

Publicado em 05/02/2025 às 11:28

Shein e outras gigantes chinesas devem ser impactadas com medida americana Foto: Ansa/AFP

Os Correios dos Estados Unidos anunciaram a suspensão temporária, "até nova ordem", de encomendas oriundas da China e de Hong Kong.

A declaração foi feita em comunicado publicado pelo Serviço Postal dos EUA (USPS), que também informou que "as cartas e correspondências simples não serão afetadas".

A medida ocorre após o presidente americano, Donald Trump, revogar a regra que permitia que pacotes chineses com valor inferior a US$ 800 entrassem nos EUA sem tarifas, implementando novas tarifas de 10% sobre todos os produtos importados do gigante asiático.



Após o anúncio, empresas de comércio eletrônico da China, como Alibaba, Shein e Temu, viram suas ações despencarem.



"Não precisamos de tarifas unilaterais adicionais, mas de diálogo e consulta", comentou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, depois que Trump disse "não ter pressa" para conversar com seu homólogo Xi Jinping.



Segundo o diplomata, as tarifas de 10% impostas pelos EUA "ameaçam a cadeia de abastecimento com pressões que não levam a lugar nenhum". Por esta razão, Washington "deve corrigir o erro", afirmou Lin.



Além disso, o representante do governo chinês também acrescentou que Pequim "adotará todas as medidas necessárias para salvaguardar direitos e interesses legítimos de suas empresas". (com Ansa)