O novo alvo expansionista de Trump: Gaza

Por James Oliphant - A declaração de cair o queixo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que gostaria que os Estados Unidos assumissem o controle e reconstruíssem a Faixa de Gaza pode ter soado como se tivesse surgido do nada, mas estava de acordo com as ambições expansionistas de seu novo governo.



Desde o retorno de Trump à Casa Branca há pouco mais de duas semanas, sua abordagem "America First" parece ter se transformado em "America More", com o presidente fixado em adquirir novos territórios, mesmo depois de fazer campanha com promessas de manter a nação fora de envolvimentos estrangeiros e "guerras eternas".

Trump levantou a possibilidade de os EUA possuírem Gaza durante uma coletiva de imprensa nessa terça-feira (4) na Casa Branca com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele disse que imaginou construir um resort onde as comunidades internacionais pudessem viver em harmonia.



A proposta casual causou ondas de choque diplomáticas em todo o Oriente Médio e em todo o mundo, mas foi característica de como Trump abordou seu segundo mandato - tratando os laços com aliados próximos, como Canadá e México, como relações amplamente transacionais, e vendo o mundo como uma grande oportunidade de negócios. Essa visão foi sublinhada por sua proposta na segunda-feira de lançar um fundo soberano dos EUA.

Ele levantou a possibilidade de o país retomar o Canal do Panamá, propôs que os EUA arrancassem a Groenlândia da Dinamarca e sugeriu repetidamente que o Canadá deveria ser absorvido como o 51º estado dos EUA. A pesquisa Reuters/Ipsos mostra pouco apoio público a essas ideias, mesmo no Partido Republicano de Trump.



Ao mesmo tempo, ele ameaçou o Canadá - junto com o México - com penalidades econômicas se eles não atenderem às demandas de segurança de fronteira de Trump.

Trump também levantou a perspectiva de um reassentamento dos mais de 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza, sugerindo que ela se tornou inabitável após quase 16 meses de guerra entre Israel e o Hamas. Os defensores dos direitos humanos deploram ideias como limpeza étnica. Qualquer deslocamento forçado provavelmente violaria o direito internacional.



Na coletiva de imprensa dessa terça-feira com Netanyahu, Trump falou como o incorporador imobiliário que já foi, reconhecendo as dificuldades que os residentes palestinos de Gaza tiveram que suportar.



"Você vai transformar isso em um lugar internacional e inacreditável. Acho que o potencial e a Faixa de Gaza são inacreditáveis", disse Trump. "E acho que o mundo inteiro, representantes de todo o mundo, estarão lá e viverão lá. Palestinos também, palestinos viverão lá. Muitas pessoas vão morar lá."



O genro e ex-assessor de Trump, Jared Kushner, descreveu Gaza no ano passado como uma propriedade "valiosa" à beira-mar.



Netanyahu elogiou Trump por "pensar fora da caixa", mas nenhum dos líderes abordou a legalidade do que Trump estava propondo.



Mas Trump pode não estar falando sério sobre uma participação dos EUA em Gaza, disse Will Wechsler, diretor sênior de programas do Oriente Médio no Atlantic Council. Ele pode estar fazendo o que costuma fazer, assumindo posições extremas como estratégia de barganha, disse Wechsler.



"O presidente Trump está seguindo seu manual regular: mudar as traves para aumentar sua influência em antecipação a uma negociação que está por vir", disse Wechsler. Neste caso, é uma negociação sobre o futuro da Autoridade Palestina."

DIFÍCIL VER UM 'FINAL FELIZ'

Mas a sugestão de Trump parece descartar a ideia de uma solução de dois Estados em favor de algum tipo de novo paradigma que envolva os EUA talvez servindo como um amortecedor na região.



"Uau", disse Jon Alterman, ex-funcionário do Departamento de Estado que agora dirige o programa do Oriente Médio no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington. É improvável que os moradores de Gaza deixem voluntariamente a região, disse ele.



"Muitos moradores de Gaza descendem de palestinos que fugiram de partes do atual Israel e nunca puderam retornar às suas casas anteriores. Estou cético de que muitos estariam dispostos a deixar até mesmo uma Gaza destruída", disse ele. "É difícil para mim imaginar um final feliz para uma reconstrução maciça de uma Gaza despovoada."



Os militantes palestinos do Hamas chegaram ao poder em Gaza em 2007 depois que soldados e colonos israelenses se retiraram em 2005, mas o enclave ainda é considerado território ocupado por Israel pelas Nações Unidas. Israel e Egito controlam o acesso a Gaza.



As Nações Unidas e os Estados Unidos há muito endossam a visão de dois Estados vivendo lado a lado dentro de fronteiras seguras e reconhecidas. Os palestinos querem um Estado na Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Faixa de Gaza, todos territórios capturados por Israel na guerra de 1967 com os países árabes vizinhos.



Dezenas de manifestantes se reuniram perto da Casa Branca nessa terça-feira para protestar contra a visita de Netanyahu, com as manifestações continuando depois que os comentários de Trump sobre Gaza foram retransmitidos para a multidão. Netanyahu se opõe firmemente a um Estado palestino.



"A Palestina não está à venda", gritavam os manifestantes.



Como candidato presidencial, Trump falou em grande parte em termos isolacionistas sobre a necessidade de acabar com as guerras estrangeiras e fortalecer as fronteiras. Ele sugeriu que a Europa assuma amplamente a causa da Ucrânia em sua guerra com a Rússia, e não com os Estados Unidos.



Seus primeiros esforços na Casa Branca se concentraram principalmente na deportação ilegal de migrantes no país e na redução do tamanho do governo federal - dois princípios de sua agenda de campanha.



O expansionismo não fazia parte de sua retórica e pode haver algum risco político para Trump e seus aliados republicanos. De acordo com a pesquisa Reuters/Ipsos, os eleitores não estão a bordo.



Apenas 16% dos adultos norte-americanos apoiaram a ideia de os EUA pressionarem a Dinamarca a vender a Groenlândia em uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada em 20 e 21 de janeiro, após a posse de Trump. Cerca de 29% apoiaram a ideia de retomar o controle do Canal do Panamá.



Apenas 21% concordaram com a ideia de que os EUA têm o direito de expandir seu território no Hemisfério Ocidental e apenas 9% dos entrevistados, incluindo 15% dos republicanos, disseram que os EUA deveriam usar a força militar para proteger novos territórios.