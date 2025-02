Trump recua e suspende tarifas contra México por 1 mês

Países concordaram em reforçar controles em fronteira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou e suspendeu por um mês a entrada em vigor de tarifas de importação de 25% contra mercadorias do México, após uma conversa de mais de meia hora com a mandatária Claudia Sheinbaum nessa segunda-feira (3).

Durante o telefonema, o governo mexicano assegurou o envio de mais 10 mil agentes da Guarda Nacional para a fronteira americana, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, sobretudo do opioide fentanil.

Em troca, segundo Sheinbaum, os EUA "se comprometem a trabalhar para evitar o tráfico de armas de alto calibre ao México". Com isso, a tarifa de 25% contra o país latino-americano, que entraria em vigor nesta terça (4), fica suspensa por um mês.



"Estou certa de que neste mês vamos alcançar bons resultados", afirmou a presidente em coletiva de imprensa.

Trump, por sua vez, usou as redes sociais para dizer que teve uma "conversa muito amigável" com Sheinbaum e que o período de suspensão da tarifa será usado para negociar um "acordo" entre os dois países.



"Estou ansioso para participar dessas tratativas com a presidente Sheinbaum", escreveu o republicano, que também conversou com o premiê do Canadá, Justin Trudeau, sobre o tarifaço. Até o momento, no entanto, as sobretaxas contra importações canadenses, bem como as retaliações a mercadorias americanas, continuam.



A guerra comercial de Trump chacoalhou mercados financeiros mundo afora, com bolsas operando no vermelho da Ásia às Américas nesta segunda-feira. O presidente também promete anunciar "em breve" tarifas contra a União Europeia. (com Ansa)